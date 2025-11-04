Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

Telefónica pierde 1.080 millones de euros a septiembre y se desploma en Bolsa

La compañía española retrocede más de 10% en la Bolsa de Madrid tras decepcionantes resultados.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 4 de noviembre de 2025 a las 08:00 hrs.

Valeria Ibarra Telefónica
<p>Telefónica pierde 1.080 millones de euros a septiembre y se desploma en Bolsa</p>

Noticias destacadas

El desempeño del trimestre

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Familia Piñera Morel modifica su proyecto inmobiliario de US$ 40 millones en Ranco con planta de agua y mejoras viales
2
Mercados

Francisco Ibáñez, el chileno que trabaja en el corazón de la división de índices de Bloomberg
3
Empresas

Grupo Falabella mueve sus piezas: gerente general de Tottus Chile pasará a liderar Sodimac en el país a partir de 2026
4
Economía y Política

La visión de JP Morgan a dos semanas de la primera vuelta presidencial: “Sería prematuro dar por sentado el resultado”
5
Empresas

Golpe a Punta Puertecillo: SEA de la Región de O'Higgins recomienda rechazar proyecto para regularizar loteo
6
Economía y Política

Impuesto al lujo: Justicia falla contra el SII en emblemático primer caso con la nueva Ley de Cumplimiento Tributario
7
Economía y Política

Más de un millón de trabajadores enfrentan la urgencia de una reconversión ante los cambios tecnológicos
8
Empresas

Cuentas de luz: Transelec habría propuesto a Pardow hace casi un año devolver cobros excesivos de forma anticipada
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete