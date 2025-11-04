Telefónica pierde 1.080 millones de euros a septiembre y se desploma en Bolsa

La compañía española retrocede más de 10% en la Bolsa de Madrid tras decepcionantes resultados.

Una pérdida de 1.080 millones de euros reportó Telefónica -matriz de Telefónica Movistar Chile- a septiembre de 2025, saldo que se compone de con 828 millones de euros de beneficio procedentes de las operaciones continuadas y con un saldo en rojo de 1.908 millones de euros de las operaciones en suspensión, muchas de ellas en América Latina.

Al noveno mes del año, la compañía anotó ingresos por 26.970 millones de euros, un crecimiento de 1,1% respecto de igual lapso de 2024, explicó la empresa en un comunicado.

Al tercer trimestre, la hispana elevó en sólo un 0,9% el Ebitda, hasta los 8.938 millones de euros.

Estos resultados golpearon su cotización en Bolsa, cayendo sobre 10% y golpeando el parqué ibérico en una de sus peores jornadas desde la crisis del Covid 19.

"En Hispanoamérica, el Grupo ha seguido con su proceso de desinversión. En octubre se han cerrado las ventas de Telefónica Uruguay y Telefónica Ecuador, que se han unido así a las de Telefónica Argentina y Telefónica del Perú. Queda pendiente de cierre la venta de Telefónica Colombia", detalló la compañía.

El desempeño del trimestre

Telefónica ha generado unos ingresos de 8.958 millones de euros en el tercer trimestre, con un crecimiento orgánico del 0,4%. De manera reportada, y por el impacto de los tipos de cambio, los ingresos han caído un 1,6% en el trimestre.

El Ebitda ha aumentado de manera orgánica un 1,2% entre julio y septiembre, hasta los 3.071 millones de euros. De manera reportada, el Ebitda ha descendido un 1,5% entre julio y septiembre.

El beneficio neto de Telefónica en el tercer trimestre ha alcanzado 276 millones de euros, de los que 271 millones proceden de las operaciones continuadas, es decir, de las que siguen formando parte del Grupo, y 5 millones provienen de las operaciones en discontinuación (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador).

La compañía hispana ha destinado a inversión 1.167 millones de euros en el tercer trimestre (-7%) y 3.170 millones en el acumulado hasta septiembre, reportó en un comunicado.