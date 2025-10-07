Cyber Monday tuvo la mejor jornada en los 15 años del evento y sumó 1,6 millones de transacciones

Ventas por US$ 175 millones, un 9% más que en 2024, se registraron este lunes. La hora peak fue las 22:00, donde se concentró el 7,1% de las operaciones.

Las primeras 24 horas del Cyber Monday dejaron buenas cifras: se registraron 1,6 millones de transacciones por US$ 175 millones, un 9% más que en 2024. " Esta cifra es la más alta en los 15 años de historia del evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)", dijo este gremio.





A medida que avanzó el día lunes, la intensidad de las ventas fue en aumento. "Más de un tercio de las transacciones se realizó entre las 18 y las 24 horas", precisó la CCS. La hora peak fue las 22:00, donde se concentró el 7,1% de las transacciones, seguida por las 21:00, con un 6,5%, y la tradicional primera hora del evento (5,8%).





Durante la madrugada del martes, en tanto, se realizaron 180 mil transacciones adicionales, por poco más de US$ 14 millones.









Las visitas al sitio oficial cyber.cl han mostrado una mayor participación de mujeres (58%), de personas entre 25 y 54 años, y de usuarios de la Región Metropolitana (66%). Casi el 70% del tráfico proviene de dispositivos móviles, confirmando las tendencias observadas en eventos anteriores.

El descuento promedio en bienes alcanza al 20%, y se mueve entre aproximadamente un 15% en dormitorio y línea blanca, y un 25% promedio en vestuario y calzado.





El ticket promedio de compra alcanzó a $105.000, un 8% más alto que en el primer día del Cyber Monday 2024.



