Cyber Monday tuvo la mejor jornada en los 15 años del evento y sumó 1,6 millones de transacciones
Ventas por US$ 175 millones, un 9% más que en 2024, se registraron este lunes. La hora peak fue las 22:00, donde se concentró el 7,1% de las operaciones.
Noticias destacadas
El Cyber Monday 2025, en el que participan cerca de 670 e-commerces oficiales, entre ellos el Grupo DF, finaliza mañana miércoles a las 23:59 horas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete