CyberMonday 2025 parte con alza de 18% en sus primeras horas y supera los US$11 millones en ventas

A las cero horas de este lunes comenzó el CyberMonday 2025, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). De acuerdo con cifras preliminares, el evento registró un incremento del 18% en comparación con el inicio de la edición anterior.

El gremio señaló que, la alta expectación previa, reflejada en un aumento de hasta 37% en las visitas al sitio oficial durante los días anteriores, se tradujo en un arranque intenso: solo en la primera hora se concretaron cerca de 90 mil transacciones, por un monto superior a US$ 11 millones.

En cuanto a los montos transados, las tiendas por departamento concentraron cerca de un tercio del total, seguidas por aerolíneas y operadores turísticos, con cerca del 28%. Entre los segmentos con mayor crecimiento inicial destacaron las multitiendas y los supermercados, ambos con alzas de dos dígitos.

Cabe precisar que el CyberMonday 2025 reúne a alrededor de 660 sitios web participantes -entre ellos Grupo DF- y se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre, con variadas ofertas en distintas categorías de productos y servicios.