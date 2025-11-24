Decathlon abrirá una tienda en el MUT con un nuevo formato "único a nivel mundial"
Será el local número 15 de la francesa a nivel nacional y se enfocará específicamente en “la experiencia deportiva urbana”.
El retailer deportivo Decathlon abrirá su décimo punto de venta en la Región Metropolitana -y el número 15 a nivel nacional-, esta vez en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).
Si bien se ubicará muy cerca del local que ya tienen en el Costanera Center, desde la empresa sostienen que será diferente, ya que se probará “un nuevo formato de tienda única a nivel mundial”.
Con una superficie aproximada de 750 metros cuadrados (m2), en el piso 2 del MUT, la sala de venta se enfocará únicamente en tres disciplinas ligadas a “la experiencia deportiva urbana”: fitness, ciclismo y running.
“Concebido como un espacio en movimiento, el proyecto propondrá una experiencia donde los productos ‘no se exhiben, se viven’. Las zonas de prueba y los elementos inspirados en la calle, como pavimentos, señaléticas y mobiliario urbano, transformarán la visita en un recorrido activo, que refleja la autenticidad y energía del Santiago contemporáneo”, explica la firma de origén francés en una declaración.
“El formato del MUT encarna a la perfección nuestra visión de cómo el deporte puede integrarse de forma natural en la vida urbana. Esta nueva tienda será un referente mundial para Decathlon, no solo por su diseño y oferta, sino también por la forma en que conectará con las comunidades deportivas y urbanas”, dijo el CEO de Decathlon Chile, Jon Hernáez.
