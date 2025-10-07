Decathlon acelera expansión en Chile con la apertura de su primera tienda en el centro de Santiago

La marca deportiva multiespecialista de origen francés Decathlon abrió su tienda número 14 en Chile en el Mall Vivo Imperio en el centro de Santiago, en la primera apertura en el corazón de la capital chilena.

Ubicada en el nivel 3 del Mall Vivo Imperio (Huérfanos 830), la tienda cuenta con 850 metros cuadrados con productos para más de 65 disciplinas deportivas, concentrando su oferta en categorías de alta demanda como Running, Fitness, Hiking y Natación. Además de equipamiento técnico y vestuario de alta calidad, integra un taller de personalización, punto de retiro web y despacho exprés.

“Llegar al centro de Santiago es un paso gigante. Nos permite acercar aún más el deporte a los chilenos, ofreciendo una propuesta conveniente y completa justo donde está la acción”, dijo en un comunicado Jon Hernáez, CEO de Decathlon Chile.