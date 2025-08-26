Empresas Hites ficha a exejecutivos de Coca-Cola México y H&M para potenciar su crecimiento

Estas incorporaciones forman parte de un plan integral del retailer, que comenzó el año pasado con la llegada de Felipe Longo como CEO y Luis Enrique Fischer como CFO.

En medio de su plan estratégico de crecimiento para los próximos cinco años, Empresas Hites anunció la incorporación de dos nuevos ejecutivos del retail y consumo masivo.

A partir del 1 de septiembre, Francisco Iturriaga asumirá como gerente de e-commerce, liderando la integración de los canales físicos y digitales, el fortalecimiento de la estrategia omnicanal y la optimización de la experiencia de compra en línea.

Ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Iturriaga se desempeña actualmente como gerente comercial de ecommerce de Coca-Cola México; y en su pasado estuvo en otros retailer como Falabella y Ripley.

“Llego a Empresas Hites con el desafío de consolidar una propuesta digital potente, conectada y centrada en el cliente. Mi objetivo es que cada interacción online sea fluida, relevante y coherente con la experiencia en tienda, para que el cliente elija Hites como su primera opción en cualquier canal”, comentó Iturriaga.

Por su parte, Harold Michelsen asumirá como gerente de marketing, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la marca, potenciar la comunicación comercial y financiera, y desarrollar estrategias que equilibren la atracción de nuevos clientes con la fidelización de los actuales.

Harold lideró por 12 años el área de marketing de H&M en Chile, Perú y Bolivia; y fue el responsable del lanzamiento de la marca en el país. Anteriormente, trabajó en Nestlé y Procter & Gamble, y lideró la gerencia de marketing de Ripley en Chile y Perú.

“Este es un momento clave para la marca Hites. Mi misión será potenciar la propuesta de valor de la empresa como un todo, destacando la sinergia entre el retail y el negocio financiero”, afirmó Michelsen.

El gerente general del retailer, Felipe Longo, afirmó que la llegada de Francisco y Harold marca un hito en el camino de crecimiento de Hites, sumando "talento de primer nivel, con experiencia comprobada en innovación, liderazgo y ejecución de alto impacto”.

Estas incorporaciones forman parte de un plan integral de Hites, que comenzó el año pasado con la llegada de Felipe Longo como CEO y Luis Enrique Fischer como CFO. Más recientemente se incorporó Felipe Ruiz como gerente general del negocio financiero, quien era antes el gerente general del negocio financiero de Farmacias Cruz Verde. A eso se suma un cambio en las segundas y terceras línea del área comercial, operacional y negocio financiero.

Además, estos nombramientos se producen luego de un aumento de capital de $ 20 mil millones, con el cual Hites busca acelerar inversiones en transformación digital, eficiencia operacional y desarrollo de nuevos negocios.