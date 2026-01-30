Exgerente de Cencosud aterrizará en Grupo Patio para liderar área inmobiliaria

Se trata de Thomas Grob, que se unirá a la empresa como gerente a partir del próximo 3 de marzo.

Un nuevo nombre se sumará a Grupo Patio. Se trata de Thomas Grob, que se unirá a la empresa como gerente Inmobiliario a partir del próximo 3 de marzo.

De acuerdo a lo detallado por Patio, el ejecutivo asumirá el liderazgo de la nueva gerencia Inmobiliaria que tiene a cargo las áreas de Desarrollo, Industrial y Comercial -que verán oficinas, malls & outlets y centros comerciales vecinales-, en el marco del plan estratégico de desarrollo y expansión dado a conocer por la empresa el año pasado.

Grob es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA en la misma casa de estudios. Así, posee una trayectoria de más de 20 años, en la que destaca su paso por Cencosud, como gerente corporativo Inmobiliario, gerente de Desarrollo Chile y gerente general Inmobiliario; así como su experiencia en Grupo Centro Ski La Parva, donde ejerció como gerente general por cerca de 15 años.

"La llegada de Thomas a la primera línea de Patio marca un hito relevante para la compañía. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para esta nueva etapa de desarrollo en la que estamos impulsando nuestro plan estratégico y focalizándonos en el desarrollo y gestión de activos comerciales e industriales, que es lo que mejor sabemos hacer, donde podemos optimizar la gestión y generar valor sostenible para nuestros inversionistas”, señaló el gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita.

Thomas Grob, en tanto, manifestó que “Patio es una empresa líder en su segmento de negocios y cuenta con un agresivo plan de desarrollo para los próximos años, lo cual representa un desafío muy atractivo y me genera un gran entusiasmo. Además, cuenta con el respaldo de grandes accionistas y tiene un equipo ejecutivo de excelentes profesionales”.