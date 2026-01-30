Exgerente de Cencosud aterrizará en Grupo Patio para liderar área inmobiliaria
Se trata de Thomas Grob, que se unirá a la empresa como gerente a partir del próximo 3 de marzo.
Noticias destacadas
Un nuevo nombre se sumará a Grupo Patio. Se trata de Thomas Grob, que se unirá a la empresa como gerente Inmobiliario a partir del próximo 3 de marzo.
De acuerdo a lo detallado por Patio, el ejecutivo asumirá el liderazgo de la nueva gerencia Inmobiliaria que tiene a cargo las áreas de Desarrollo, Industrial y Comercial -que verán oficinas, malls & outlets y centros comerciales vecinales-, en el marco del plan estratégico de desarrollo y expansión dado a conocer por la empresa el año pasado.
Grob es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA en la misma casa de estudios. Así, posee una trayectoria de más de 20 años, en la que destaca su paso por Cencosud, como gerente corporativo Inmobiliario, gerente de Desarrollo Chile y gerente general Inmobiliario; así como su experiencia en Grupo Centro Ski La Parva, donde ejerció como gerente general por cerca de 15 años.
"La llegada de Thomas a la primera línea de Patio marca un hito relevante para la compañía. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para esta nueva etapa de desarrollo en la que estamos impulsando nuestro plan estratégico y focalizándonos en el desarrollo y gestión de activos comerciales e industriales, que es lo que mejor sabemos hacer, donde podemos optimizar la gestión y generar valor sostenible para nuestros inversionistas”, señaló el gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita.
Thomas Grob, en tanto, manifestó que “Patio es una empresa líder en su segmento de negocios y cuenta con un agresivo plan de desarrollo para los próximos años, lo cual representa un desafío muy atractivo y me genera un gran entusiasmo. Además, cuenta con el respaldo de grandes accionistas y tiene un equipo ejecutivo de excelentes profesionales”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete