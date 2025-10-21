Familia Del Río disuelve la sociedad de inversiones Dersa por reorganización de su propiedad en Falabella

La sociedad Ingeniería e Inversiones de José Del Río Goudie ahora es dueña del 1,52% del total de acciones, tras adjudicarse a valor contable casi 30 millones de los títulos que se encontraban en manos de Dersa, equivalentes a un 1,19% de la propiedad.

La familia Del Río modificó sus posiciones dentro de Falabella este lunes, en el último de los movimientos que involucran a exmiembros del pacto controlador finalizado a mitad de año.

La sociedad Ingeniería e Inversiones absorbió la participación de Dersa en el holding, como parte de una reorganización empresarial del clan, según consigna José Del Río Goudie en un boletín publicado este martes por la Bolsa de Santiago.

La transacción adjudicó a valor contable casi 30 millones de las acciones que se encontraban en manos de Dersa, equivalentes a un 1,19% del total. Con ello, Ingeniería e Inversiones ahora es dueña del 1,52%.

Dersa era propiedad de todos los hermanos Del Río y ese porcentaje se dividió, además de sumar lo que algunos de ellos tenían a través de otras vías, dijeron a DF fuentes con conocimiento del proceso.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Fin de una era

Fue el pasado 1 de julio cuando Falabella puso fin al pacto de accionistas que involucraba a los Del Río con los Heller Solari, Karlezi Solari, los Cortés Solari, los Cúneo Solari, los Solari Donaggio y Sergio Cardone.

Desde entonces, las familias han tenido una mayor libertad para gestionar su propiedad. De hecho, pocos días después los Heller Solari vendieron un paquete accionario equivalente al 0,5% del total.

Y las familias Fürst y Müller, socios minoritarios de Falabella en su filial Mallplaza, han incrementado sus posiciones para lograr un rol cada vez más influyente en la matriz.