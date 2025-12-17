Grandes comercios aceleran su llegada a localidades del país y ganan espacio en comunas rurales

Supermercados, farmacias, estaciones de servicio y strip centers han comenzado a instalarse en zonas donde no tenían presencia previa.

En los últimos dos años, el número de locales comerciales en Chile creció un 23,7%, alcanzando un total 17.940 ubicaciones en funcionamiento. Parte relevante de esa expansión se ha concentrado en comunas periféricas del país, una tendencia que, según la firma de geointeligencia XBrein, se seguirá profundizando. Cadenas como Abc, El Trébol, Copec y Aramco figuran entre las que han impulsado este desplazamiento hacia territorios históricamente fuera del eje comercial.

El fenómeno está liderado por categorías de locales que no requieren tanta superficie y cuyos usuarios privilegian la cercanía y la accesibilidad de las ubicaciones. En esa línea, son los gimnasios los que encabezan el crecimiento a nivel país, con un aumento de casi un 72% en sus localizaciones a nivel nacional. Asimismo, las otras categorías que la siguen en la lista son las farmacias (31%) y las tiendas de conveniencia (22,9%). En contraste, no hubo nuevas aperturas de malls en el período analizado.

El CEO de XBrein, Daniel Encina, explica que este desplazamiento responde a un cambio estructural en los formatos de expansión. “Los gimnasios, por ejemplo, pasaron de superficies grandes a modelos mucho más compactos, lo que facilita su instalación en comunas intermedias y localidades con menor densidad urbana”, señala.

El mismo patrón se replica en farmacias, tiendas de conveniencia y strip centers, categorías que -señala Encina- priorizan flujo, accesibilidad y cercanía. “Son formatos asociados al concepto de conveniencia, que funcionan bien en polos comerciales pequeños y permiten convivir sin fricción”, analiza.

Las localidades

Refiriéndose en específico al movimiento hacia zonas rurales, lo anterior se ha traducido en nuevas aperturas en comunas como Puyehue, Tiltil, San Esteban, Antuco, Alto Biobío, Arauco y Pumanque, entre otras. Si bien se trata de localidades con menor volumen poblacional, desde XBrein aseguran que cuentan con masas críticas suficientes para sostener operaciones comerciales estables.

Así, comercios de distintos rubros han llegado a comunas donde no tenían presencia previa entre los años 2024 y 2025.

Por ejemplo, hubo 19 aperturas de estaciones de servicios -lideradas por Aramco y Copec- en lugares donde esas empresas antes no operaban; 15 de farmacias; ocho aperturas de grandes tiendas en estas zonas rurales, lideradas por abc e Hites; y 19 aperturas de supermercados, entre las que asoman cadenas como El 9 y El Trébol.

En esta última categoría, destacó María Pinto, donde abrieron tres supermercados que antes no estaban en la comuna.

En paralelo, algunas localidades han empezado a ver crecer sus propios polos comerciales. Para nombrar algunas, San Esteban registró la apertura de dos gimnasios y un strip center; Antuco recibió una estación de servicio y un supermercado; Pumanque una bencinera y una farmacia; y Cunco una multitienda y un supermercado, entre otras.

De cara a los próximos años, Encina anticipa que esta lógica seguirá marcando la expansión de los grandes actores del retail. “Todavía existen comunas con baja cobertura comercial, incluso en la Región Metropolitana, por lo que la expansión hacia zonas aledañas y regiones seguirá siendo clave para las principales cadenas”, concluye.