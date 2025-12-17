Nespresso inaugura tienda en Parque Arauco y llega a ocho locales en el país

El local será el de mayor tamaño que opera la compañía actualmente en el país.

Nespresso, la filial de cápsulas y máquinas de café de la suiza Nestlé, inauguró un nuevo local en el mall Parque Arauco, como parte de su estrategia "de expansión y experiencia en el país", dijo la empresa en un comunicado.

Con esta apertura, la firma suma ocho tiendas en Chile, distribuidas en la Región Metropolitana, Valparaíso y el Biobío, además de su canal de comercio electrónico.

El nuevo local cuenta con más de 100 metros cuadrados de superficie destinados a atención de público y será el de mayor tamaño que la compañía opera actualmente en el país.

La compañía indicó que la tienda tiene servicios de reciclaje de cápsulas usadas, alineado con prácticas que ya ha implementado en otros puntos de venta de la marca en el país.