Nespresso inaugura tienda en Parque Arauco y llega a ocho locales en el país
El local será el de mayor tamaño que opera la compañía actualmente en el país.
Noticias destacadas
Nespresso, la filial de cápsulas y máquinas de café de la suiza Nestlé, inauguró un nuevo local en el mall Parque Arauco, como parte de su estrategia "de expansión y experiencia en el país", dijo la empresa en un comunicado.
Con esta apertura, la firma suma ocho tiendas en Chile, distribuidas en la Región Metropolitana, Valparaíso y el Biobío, además de su canal de comercio electrónico.
El nuevo local cuenta con más de 100 metros cuadrados de superficie destinados a atención de público y será el de mayor tamaño que la compañía opera actualmente en el país.
La compañía indicó que la tienda tiene servicios de reciclaje de cápsulas usadas, alineado con prácticas que ya ha implementado en otros puntos de venta de la marca en el país.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete