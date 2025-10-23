Nuevas adquisiciones de Parque Arauco en Perú y Chile llevan a escalar sus utilidades sobre 23% a septiembre
Los ingresos de la empresa crecieron un 18,6% durante los primeros nueve meses del año, totalizando $ 266 mil millones.
Noticias destacadas
En la tarde del jueves, Parque Arauco presentó sus resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses del año. Durante este periodo, la utilidad de la empresa aumentó 23,5% interanual, alcanzando los $ 71 mil millones, mientras que los ingresos crecieron 18,6%, totalizando $ 266 mil millones.
Según informó la compañía en un comunicado, este desempeño se explicó principalmente por una mayor productividad en la mayoría de sus activos y por las incorporaciones estratégicas a su portafolio, entre las que destacaron Parque La Molina en Lima (diciembre de 2024), Parque Arauco Edificio Oriente (exOpen Plaza Kennedy, en abril de 2025) y la reciente adquisición de Minka, también en Lima, concretada en julio de este año.
Si se observan los resultados por mercado, todas las operaciones registraron crecimiento en ingresos. En el tercer trimestre, las ventas en Chile aumentaron 27,3%, en Perú 28% y en Colombia 15,2%, todos medidos en pesos chilenos.
Las ventas de locatarios también mostraron dinamismo, señaló la firma. En Chile, se incrementaron 19,7% respecto al mismo trimestre de 2024, destacando los desempeños de Parque Arauco Edificio Poniente, Arauco Premium Outlets, Arauco Quilicura y la reciente incorporación de Edificio Oriente.
“Este crecimiento orgánico fue impulsado principalmente por el mayor dinamismo de la compra local y la constante influencia de turistas”, señaló la empresa en su análisis razonado.
En Colombia, las ventas de locatarios crecieron 13% en moneda local, con Titán Plaza y Parque Alegra sobresaliendo con aumentos superiores al 20%, resultados que la compañía atribuye a renovaciones, mejoras en el mix comercial y una tendencia positiva en el consumo.
Finalmente, en Perú, las ventas de locatarios avanzaron 11,1% en moneda local, impulsadas por la incorporación de Parque La Molina y Minka. El crecimiento orgánico en este país se vio afectado por las renovaciones en Megaplaza Independencia y Megaplaza Ica, proyectos que -según la empresa- generarán alto valor en el futuro.
“Estamos muy orgullosos de los resultados del tercer trimestre, que no solo consolidan la tendencia positiva del año con un robusto aumento del Ebitda y las ganancias de la compañía, sino que también validan nuestra estrategia de crecimiento selectivo y de alto impacto”, destacó Francisco Moyano, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo
Eso es lo que constató una encuesta de Randstad a más de 4 mil trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay. De acuerdo al sondeo, un 80% de los trabajadores locales confirmó tener amigos en el trabajo.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete