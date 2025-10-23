Nuevas adquisiciones de Parque Arauco en Perú y Chile llevan a escalar sus utilidades sobre 23% a septiembre

Los ingresos de la empresa crecieron un 18,6% durante los primeros nueve meses del año, totalizando $ 266 mil millones.

En la tarde del jueves, Parque Arauco presentó sus resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses del año. Durante este periodo, la utilidad de la empresa aumentó 23,5% interanual, alcanzando los $ 71 mil millones, mientras que los ingresos crecieron 18,6%, totalizando $ 266 mil millones.

Según informó la compañía en un comunicado, este desempeño se explicó principalmente por una mayor productividad en la mayoría de sus activos y por las incorporaciones estratégicas a su portafolio, entre las que destacaron Parque La Molina en Lima (diciembre de 2024), Parque Arauco Edificio Oriente (exOpen Plaza Kennedy, en abril de 2025) y la reciente adquisición de Minka, también en Lima, concretada en julio de este año.

Si se observan los resultados por mercado, todas las operaciones registraron crecimiento en ingresos. En el tercer trimestre, las ventas en Chile aumentaron 27,3%, en Perú 28% y en Colombia 15,2%, todos medidos en pesos chilenos.

Las ventas de locatarios también mostraron dinamismo, señaló la firma. En Chile, se incrementaron 19,7% respecto al mismo trimestre de 2024, destacando los desempeños de Parque Arauco Edificio Poniente, Arauco Premium Outlets, Arauco Quilicura y la reciente incorporación de Edificio Oriente.

“Este crecimiento orgánico fue impulsado principalmente por el mayor dinamismo de la compra local y la constante influencia de turistas”, señaló la empresa en su análisis razonado.

En Colombia, las ventas de locatarios crecieron 13% en moneda local, con Titán Plaza y Parque Alegra sobresaliendo con aumentos superiores al 20%, resultados que la compañía atribuye a renovaciones, mejoras en el mix comercial y una tendencia positiva en el consumo.

Finalmente, en Perú, las ventas de locatarios avanzaron 11,1% en moneda local, impulsadas por la incorporación de Parque La Molina y Minka. El crecimiento orgánico en este país se vio afectado por las renovaciones en Megaplaza Independencia y Megaplaza Ica, proyectos que -según la empresa- generarán alto valor en el futuro.

“Estamos muy orgullosos de los resultados del tercer trimestre, que no solo consolidan la tendencia positiva del año con un robusto aumento del Ebitda y las ganancias de la compañía, sino que también validan nuestra estrategia de crecimiento selectivo y de alto impacto”, destacó Francisco Moyano, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.