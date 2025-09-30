Trump anuncia que farmacéutica Pfizer rebajará el precio de muchos de los medicamentos que vende en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que la farmacéutica Pfizer planea bajar el precio de muchos de sus medicamentos en el país, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.
Pfizer también informó una iniciativa de US$ 70 mil millones para investigación y desarrollo y fabricación a nivel doméstico.
Trump dijo en julio a 17 laboratorios líderes que debían igualar los precios más baratos que tenían en el extranjero, una política que el mandatario calificó como de precios de Nación Más Favorecida.
Asimismo, les instó a responder con sus compromisos para el 29 de septiembre. Pfizer es la primera compañía que anuncia un acuerdo.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo el mes pasado en una reunión de gabinete que el Gobierno estuvo negociando una por una con las empresas, agregando que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, estaba usando la amenaza de aranceles sobre la industria como palanca adicional.
Washington, además, lanzará la página web TrumpRx para que los ciudadanos compren de forma directa los fármacos. Pfizer venderá algunos de sus medicamentos directamente a los consumidores a través de ella.
