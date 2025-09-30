Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Salud
Salud

Trump anuncia que farmacéutica Pfizer rebajará el precio de muchos de los medicamentos que vende en EEUU

Pfizer también informó una iniciativa de US$ 70 mil millones para investigación y desarrollo y fabricación a nivel doméstico.

Por: Reuters

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 12:55 hrs.

Pfizer Farmacéuticas Estados Unidos Trump
<p>Trump anuncia que farmacéutica Pfizer rebajará el precio de muchos de los medicamentos que vende en EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Revés para el Gobierno: comisión de Seguridad de la Cámara rechaza flexibilizar el secreto bancario en proyecto de combate al crimen organizado
2
Empresas

Cámara de la Construcción alerta que hay empresas “con serias consecuencias para su operación” por atrasos de pagos del Minvu
3
Mercados

Un solo RUT en noviembre y fin a cargos duplicados: los cambios que vienen en la fusión BICE y Security
4
Economía y Política

El SII posterga hasta el 2 de enero la obligación de que contribuyentes estén formalizados para ejercer actividades económicas y hacer negocios con el Estado
5
Empresas

Capital Advisors concreta la compra del 100% de Mall Sport a la familia Gálmez
6
Mercados

Nuevo gerente general de Transbank aplica ajuste y salen gerentes comercial y de riesgo
7
DF MAS

Holger Paulmann: “A este país le conviene que el impuesto a la herencia sea cero para que los millonarios de otros países del mundo se quieran venir”
8
Empresas

Se concreta una de las mayores operaciones inmobiliarias del año valorada en unos US$ 38 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete