Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Telecom/Tecnología
Telecom/Tecnología

Millicom: la luxemburguesa que va por Telefónica Chile e irrumpe como la gran competidora de América Móvil en la región

De acuerdo a expertos, la matriz de la marca Tigo se ha consolidado como un actor de primera línea en la región tras la salida de la española, por lo que "definitivamente es una amenaza para AMX".

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 12:19 hrs.

telecomunicaciones Telefónica Claro América Latina 5G ventas Blanca Dulanto
<p>Millicom: la luxemburguesa que va por Telefónica Chile e irrumpe como la gran competidora de América Móvil en la región</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Exprimera dama Marta Larraechea se encuentra "estable dentro de su gravedad" tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja
2
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
3
Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile
4
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
5
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
6
Regiones

Sienta precedente para concesionarias: tribunal falla a favor de usuario de autopista y establece millonaria multa por colisión con objeto en calzada
7
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
8
Mercados

12 transacciones de hasta US$ 50 millones marcan los dos años del área de finanzas corporativas de Vector Capital
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete