Starlink de Elon Musk levantará seis estaciones terrenas en Chile para conectar sus satélites
Subtel autorizó a la empresa de internet satelital y le dio 30 días para iniciar las obras.
De acuerdo a lo informado por el Diario Oficial, este miércoles la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) autorizó una solicitud presentada por la empresa de internet satelital Starlink, del dueño de Tesla y X, Elon Musk.
Según el escrito, la petición indicaba “instalar, operar y explotar seis estaciones terrenas (gateways), que se conectarán a la constelación satelital Starlink, en las bandas de frecuencias para el servicio fijo por satélite”.
La solicitud contempla seis ubicaciones que comprendan antenas para poder bajar o recibir y subir o mandar información a la constelación Starlink Leo.Así, las seis estaciones -todas denominadas Space X- estarán en su mayoría en la Región Metropolitana, en específico en las comunas de San Bernardo, Pudahuel, Las Condes y Quilicura, así como en Cabrero (Biobío) y Limache (Valparaíso).
De acuerdo a fuentes de la empresa, esta solicitud puede deberse al aumento de conexiones -sobretodo en la Región Metropolitana- a Starlink. Según los datos del primer trimestre de 2025 de Subtel, un 63,3% de las conexiones a internet fijo por otras tecnologías -distintas a la fibra óptica- son a través del internet satelital de Starlink.
Ante la autorización del ente regulador y fiscalizador del sector, el plazo para el inicio de obras es de 30 días desde la publicación del decreto.
Este, además, estipula que el término de obras debe ser en 22 meses y que el inicio del servicio debe darse en los próximos 24 meses desde este miércoles 27 de agosto.
