Bill Gates "asumió la responsabilidad de sus actos" por sus vínculos con Epstein y pidió disculpas al personal de su fundación
Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que Gates y Epstein se reunieron en repetidas ocasiones tras la condena contra el fallecido delincuente sexual para discutir la ampliación de las iniciativas filantrópicas del fundador de Microsoft.
Los comentarios del portavoz se produjeron en respuesta a una información del Wall Street Journal, en la que se afirmaba que Gates se había disculpado ante el personal durante la reunión del martes por sus vínculos con Epstein.
Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que Gates y Epstein se reunieron en repetidas ocasiones tras la condena de Epstein para discutir la ampliación de las iniciativas filantrópicas del fundador de Microsoft.
Según la información del Journal, Gates dijo al personal que fue un gran error pasar tiempo con Epstein y llevar a los ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual. Esta información citaba una grabación de los comentarios que Gates hizo en la reunión. "Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", dijo, según el periódico.
El Wall Street Journal añadió que Gates también reconoció haber tenido dos aventuras con mujeres rusas que Epstein descubrió más tarde, pero que no involucraban a las víctimas de Epstein. "No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", dijo Gates al personal, según la información.
Los documentos publicados por el Departamento de Justicia también incluían fotos del fundador de Microsoft osando con mujeres cuyos rostros han sido censurados. Gates ha dicho anteriormente que su relación con Epstein se limitaba a conversaciones relacionadas con la filantropía y ha afirmado que fue un error reunirse con él.
"Habló con franqueza"
Según el Journal, Gates dijo al personal de la fundación que las imágenes eran fotos que Epstein le pidió que se tomara con las asistentes de Epstein después de sus reuniones. "Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, con las mujeres que le rodeaban", añadió Gates, según esta información.
Un portavoz de la Fundación Gates dijo a Reuters que Gates celebró una reunión programada con los empleados y respondió a preguntas sobre diversos temas, incluida la publicación de los archivos de Epstein. "En la reunión, Bill habló con franqueza, respondió a varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus actos".
El portavoz también dijo que el comunicado de la Fundación Gates recogía lo que el multimillonario había compartido durante la reunión y que el comunicado era todo lo que la fundación diría sobre esta información.
A principios de este mes, la Fundación Gates afirmó que no había realizado ningún pago económico a Epstein ni lo había contratado en ningún momento.
El multimillonario también se retiró de la cumbre india sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial de India horas antes de su discurso previsto para la semana pasada.
La Fundación Gates, presidida por Bill Gates y creada por él y su entonces esposa en 2000, es uno de los mayores financiadores mundiales de iniciativas de salud global.
