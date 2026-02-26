Cristiano Ronaldo regresa al fútbol español como inversionista con la compra de un 25% del club Almería

Mediante su fondo de inversiones CR7 Sports Investments concretó la operación. El astro portugués tiene un patrimonio neto de US$ 1.400 millones.

El astro portugués Cristiano Ronaldo concretó un nuevo paso en su ascendente carrera como empresario con la compra de un 25% de participación del club español UD Almería -de la Segunda División y en disputa por el ascenso-, que forma parte del consorcio liderado por SMC Group.

Mediante CR7 Sports Investments -filial de la compañía CR7 S.A., que gestiona los negocios e inversiones del futbolista-, la compra del Almería se sumó a las inversiones del deportista, que tiene un patrimonio neto de US$ 1.400 millones, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg.

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Ronaldo en el comunicado del Almería que anunció la adquisición.

Ni el club ni el fondo de inversiones han revelado los montos del millonario negocio, pero refleja un avance en el compromiso a largo plazo que tiene el futbolista con el mundo del fútbol para ser propietario del ahora, su primer club en España, que se ubica en la tercera posición de la tabla con 48 puntos, a tres unidades del líder Racing de Santander.

Ronaldo también posee un 15% de participación en su actual club árabe, Al-Nassr, cuyo trato se realizó tras renovar su contrato hasta 2027.

El presidente del UD Almería, Mohamed Al Khereiji, destacó la inversión y alabó al futbolista mencionando que "está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera".

Según datos de Bloomberg, Cristiano ha estado activo en el mundo de las inversiones tanto deportivas como de la salud y, de hecho, hace justo una semana se conoció que el delantero invirtió US$ 7,5 millones en la plataforma de salud Herbalife.