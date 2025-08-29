Corte de Apelaciones de EEUU declara ilegales mayoría de aranceles globales de Trump al resolver que el mandatario excedió su autoridad

Sin embargo, los jueces permitieron que los gravámenes se mantuvieran vigentes mientras devolvían el caso a un tribunal inferior para continuar los procedimientos. Se espera que el caso llegue eventualmente a la Corte Suprema para una decisión final.

La mayoría de los aranceles globales del presidente Donald Trump fueron declarados ilegales por una corte federal de apelaciones, que determinó que el mandatario se excedió en su autoridad al imponerlos. Sin embargo, los jueces permitieron que los gravámenes se mantuvieran vigentes mientras devolvían el caso a un tribunal inferior para continuar los procedimientos.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EEUU confirmó este viernes un fallo anterior del Tribunal de Comercio Internacional que establecía que Trump invocó indebidamente una ley de emergencia para emitir los aranceles. Sin embargo, los jueces de apelación devolvieron el caso a un tribunal inferior para determinar si aplicaba a todos los afectados por los aranceles o solo a las partes involucradas.

El fallo del viernes aumenta la incertidumbre sobre si los aranceles de Trump se mantendrán en pie. Se esperaba que el caso pasara a la Corte Suprema para una decisión final.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo.