Despido de gobernadora de la Fed es “una toma de poder autocrática” por parte de Trump, según Janet Yellen

La expresidenta del banco central de EEUU y exsecretaria del Tesoro publicó una ácida columna contra la intervención del mandatario en la Reserva Federal, mientras la Casa Blanca insiste en su intento por destituir a Lisa Cook.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 28 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>En 2018, Janet Yellen dejó la Fed y renunció a la opción de una segunda presidencia, en medio de los ataques de Trump en su primer mandato. Foto: Bloomberg</p>

