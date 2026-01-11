Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

EEUU asegura que Chevron, Shell y Repsol "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela

La promesa se da luego de una reunión entre Trump y ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde el mandatario aseveró que habrá una inversión de "al menos US$ 100.000 millones de su propio capital, no del dinero del Gobierno", para revitalizar la infraestructura del país caribeño.

Por: EFE

Publicado: Domingo 11 de enero de 2026 a las 16:28 hrs.

petróleo Estados Unidos Venezuela Shell
<p>EEUU asegura que Chevron, Shell y Repsol "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

“Ha llegado el minuto de un nuevo cambio generacional”: Andrónico Luksic renuncia a la vicepresidencia de la Fundación Luksic y lo reemplaza su sobrina Isabella
2
Señal DF

Fontaine presenta a Kast medidas para primeros 90 días: destaca baja de impuesto a la empresa
3
DF MAS

Cristóbal Griffero, fundador de Fintoc: “El que trabaja mucho está mal, pero el deportista que trabaja harto está bien. Eso es lo primero que tenemos que cuestionar”
4
DF MAS

El desconocido chileno que se asoció con la familia Cisneros para apostar por Venezuela
5
DF MAS

El arquitecto Juan Pablo Del Río, el primer recambio confirmado para el directorio de Falabella
6
DF MAS

De Atacama al Nasdaq: la minera chilena que quiere llegar a Wall Street
7
DF MAS

Sebastián Edwards y captura de Nicolás Maduro: “Cada vez que uno piensa que (Boric) ha madurado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena”
8
DF MAS

Andrés Ergas: La sorpresiva carta que Kast evalúa para embajador en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete