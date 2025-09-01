EEUU considera nominar a asesor de la Casa Blanca para ser el número dos del FMI

El Gobierno de Estados Unidos está considerando recomendar al asesor económico de la Casa Blanca, Pierre Yared, para el puesto de número dos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijeron este lunes a Reuters fuentes familiarizadas con las discusiones. La primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, anunció en julio que dejaría su puesto a fines de agosto para regresar a la Universidad de Harvard.

Yared, actual vicepresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, es doctor en Economía del MIT. Nació en Beirut y se crió en Cleveland. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, al ser consultado respecto a Yared, dijo que el Tesoro está estudiando “tres candidatos muy fuertes”, y añadió: “Me gusta mucho Pierre”.