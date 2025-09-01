Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

EEUU considera nominar a asesor de la Casa Blanca para ser el número dos del FMI

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Estados Unidos FMI
<p>EEUU considera nominar a asesor de la Casa Blanca para ser el número dos del FMI</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Embajador chino adelanta que autoridades asiáticas evaluarán impacto de Codelco-SQM “y llegarán a una conclusión prudente y razonable”
2
Empresas

Máximo Pacheco advierte que producción de cobre en Chile se estancó y ve difícil alcanzar las 6 millones de toneladas en 2027
3
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
4
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
5
Empresas

Cencosud reestructura su área de capital de riesgo tras salida de gerente y recorte de personal
6
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
7
Empresas

Fallas en los dos motores del molino impactan la producción de cobre de Mantoverde: Capstone Copper prevé cuatro semanas operando al 50%
8
Mercados

Estos son los sueldos de los consejeros y ejecutivos del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete