El PIB de EEUU vuelve a superar los pronósticos en el segundo trimestre y crece 3,3% en nueva estimación
Por su parte, del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), utilizado como una de las referencias para medir la inflación, subió un 2,5%.
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos subió un 3,3% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, según la segunda estimación del PIB publicada el jueves por el Departamento de Comercio.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 3,1%. El dato de la primera estimación había mostrado un crecimiento del 3,0%.
Por su parte, del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), utilizado como una de las referencias para medir la inflación, subió un 2,5%. El dato provisional del PCE subyacente para el segundo trimestre había mostrado una variación del 2,5%.
Los economistas del sondeo preveían que el PCE subyacente subiría un 2,6% en el segundo trimestre.
Por último el deflactor del PIB —otro índice de precios, en este caso usado para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios— subió un 2,0% en el mismo periodo. La estimación inicial del deflactor del PIB había mostrado un nivel del 2,0%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que el deflactor subiría un 2,0% en el segundo trimestre.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas

