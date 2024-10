Este multimillonario inversionista ve con cautela el ciclo de tasas de la Fed tras los datos de empleo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El inversionista multimillonario Stanley Druckenmiller teme que la Reserva Federal se haya acorralado en términos de los futuros recortes de las tasas de interés.

“Espero que la Fed no quede atrapada por la orientación futura como sucedió en 2021”, dijo Druckenmiller el viernes por correo electrónico después de que el crecimiento de las nóminas estadounidenses de septiembre superara todas las estimaciones de los economistas. “El PIB está por encima de la tendencia, las ganancias corporativas son sólidas, las acciones alcanzan su máximo histórico, el crédito es muy limitado, el oro alcanza un nuevo máximo. ¿Dónde está la restricción?”

El comentario de Druckenmiller, de 71 años, quien supervisa su firma Duquesne Family Office, basado en las advertencias de otras figuras de Wall Street de que los mercados necesitan moderar las expectativas sobre el ritmo y el alcance de la flexibilización del banco central. Los operadores reaccionaron al informe de empleo reduciendo sus apuestas sobre un gran recorte de tasas el próximo mes, descartando la posibilidad de una reducción de 50 puntos básicos, que igualaría la medida de septiembre de la Fed. Al mismo tiempo, las autoridades de la política monetaria de la Fed señalaron el mes pasado que estaban a favor de recortes de 50 puntos básicos en sus dos reuniones restantes este año.

Key Speakers At Bloomberg Invest

Stanley Druckenmiller

En la conferencia anual de otoño de Grant en Nueva York previamente esta semana, Druckenmiller expresó dudas sobre si la Fed debería haber optado por el recorte de medio punto porcentual en su reunión más reciente. El director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink, dijo previamente esta semana que el mercado era demasiado optimista respecto de la flexibilización de la Fed, citando el fuerte crecimiento económico de Estados Unidos.