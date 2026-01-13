IPC de EEUU se mantiene en 2,7% en diciembre
Las cifras sugieren que las presiones de costos se están conteniendo pese a que el crecimiento de los precios se mantiene por encima del objetivo de la Fed.
Washington/Nueva York
La inflación estadounidense se mantuvo en 2,7% en diciembre, según datos que sugieren que el crecimiento de los precios se está conteniendo, a pesar de mantenerse por encima del objetivo de la Reserva Federal.
La cifra anual del índice de precios al consumidor publicada este martes se mantuvo sin cambios respecto de noviembre y estuvo en línea con las expectativas de los economistas encuestados por Bloomberg.
La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, fue de 2,6%, justo por debajo de las expectativas de 2,7%. Los precios de la vivienda, por su parte, subieron un 3,2%, impulsando al alza la cifra general.
El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales indicó que el aumento de precios en la principal economía del mundo se había moderado, a pesar de la preocupación del año pasado de que la agresiva implementación de aranceles por parte de Donald Trump pudiera impulsar un aumento inflacionario duradero.
“La conclusión clave es que los precios de los bienes fueron muy benignos, lo que subraya que los aranceles han tenido un impacto mucho más moderado en la inflación de lo que se temía”, afirmó James Knightley, economista internacional jefe de ING.
Aun así, los economistas se mantuvieron cautelosos con los datos tras una fuerte caída en la publicación del mes anterior que generó críticas por haber sido distorsionados por la interrupción de la recopilación de datos durante el cierre gubernamental récord del año pasado.
“Aunque estos valores sugieren una moderación de la inflación, somos cautelosos de no extrapolar demasiado a partir de este informe volátil”, declaró Michael Hanson, economista senior de JPMorgan.
Trump se apresuró a destacar las cifras este martes por la mañana, reiterando sus llamados a la Fed para que reduzca drásticamente los costos de los préstamos y renovando sus críticas al presidente del banco central, Jay Powell.
“ACABA DE SALIR: Excelentes (¡BAJAS!) cifras de inflación para EEUU”, escribió en su plataforma Truth Social. “¡Eso significa que Jerome ‘Too Late’ Powell debería recortar las tasas de interés, ¡¡¡SIGNIFICATIVAMENTE!!!”
