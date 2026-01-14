Trump activa ofensiva para asegurar minerales críticos y anticipa nuevos aranceles si no hay acuerdos

El Presidente estadounidense firmó una nueva proclamación en la que abre nuevos espacios de negociación con los exportadores "para asegurar un flujo estable y confiable".

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una nueva proclamación para ajustar las importaciones de minerales críticos procesados y sus productos derivados (PCMDP, su sigla en inglés), tras una investigación oficial que concluyó que las actuales cantidades y condiciones de esas importaciones representan un riesgo para la seguridad nacional del país.

En el documento publicado por la Casa Blanca, se determina que los minerales críticos procesados -y los bienes que se elaboran con ellos- son esenciales no sólo para la infraestructura y la economía estadounidense, sino también para sus capacidades de defensa y sus cadenas productivas estratégicas.

El Ejecutivo republicano basó su decisión en un informe del Departamento de Comercio entregado en octubre de 2025, en el cual se concluyó que los PCMDP se están importando en volúmenes y bajo circunstancias que podrían deteriorar la seguridad de EEUU, en particular por una fuerte dependencia de fuentes externas y estructuras de producción concentradas en pocos países.

Qué incluye la medida

La proclamación abarca tanto minerales críticos procesados -como óxidos, metales y aleaciones derivados de materias primas estratégicas- como sus productos derivados, que incluyen desde imanes de tierras raras hasta componentes para defensa, baterías, energía y telecomunicaciones. Estos insumos son centrales para sectores que van desde sistemas militares hasta infraestructura energética y dispositivos electrónicos de alta tecnología.

El texto señala que EEUU era, a fines de 2024, 100% dependiente de importaciones para 12 minerales críticos y más del 50% para otros 29, incluso en casos en que la extracción se realiza en territorio estadounidense, pero el procesamiento -el paso industrial clave- se hace fuera del país.

Con esta declaración, el mandatario ha instruido al Secretario de Comercio y al Representante de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, a negociar acuerdos con países exportadores para asegurar un flujo estable y confiable de PCMDPs sin que esto siga poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Y se detalla que, si esas negociaciones no son satisfactorias en un plazo razonable; es decir unos 180 días, el Gobierno podría recurrir a medidas adicionales, como precios mínimos de importación, aranceles o restricciones comerciales para equilibrar y proteger su cadena de suministro.

Para ello, El Departamento de Comercio seguirá monitoreando las importaciones de estos insumos, con autoridad para recomendar acciones adicionales si persisten condiciones que amenacen la seguridad estadounidense.

Tesla y su refinería de litio

En paralelo al anuncio, el CEO de Tesla, Elon Musk, anunció a través de X el lanzamiento de su propia refinería de litio, que "marca el comienzo de la independencia energética para América del Norte".

"El acceso regionalizado a minerales críticos para baterías genera empleos, reduce las emisiones y ayuda a acelerar nuestra misión", agregó el empresario.