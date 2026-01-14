Trump activa ofensiva para asegurar minerales críticos y anticipa nuevos aranceles si no hay acuerdos
El Presidente estadounidense firmó una nueva proclamación en la que abre nuevos espacios de negociación con los exportadores "para asegurar un flujo estable y confiable".
Noticias destacadas
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una nueva proclamación para ajustar las importaciones de minerales críticos procesados y sus productos derivados (PCMDP, su sigla en inglés), tras una investigación oficial que concluyó que las actuales cantidades y condiciones de esas importaciones representan un riesgo para la seguridad nacional del país.
En el documento publicado por la Casa Blanca, se determina que los minerales críticos procesados -y los bienes que se elaboran con ellos- son esenciales no sólo para la infraestructura y la economía estadounidense, sino también para sus capacidades de defensa y sus cadenas productivas estratégicas.
El Ejecutivo republicano basó su decisión en un informe del Departamento de Comercio entregado en octubre de 2025, en el cual se concluyó que los PCMDP se están importando en volúmenes y bajo circunstancias que podrían deteriorar la seguridad de EEUU, en particular por una fuerte dependencia de fuentes externas y estructuras de producción concentradas en pocos países.
Qué incluye la medida
La proclamación abarca tanto minerales críticos procesados -como óxidos, metales y aleaciones derivados de materias primas estratégicas- como sus productos derivados, que incluyen desde imanes de tierras raras hasta componentes para defensa, baterías, energía y telecomunicaciones. Estos insumos son centrales para sectores que van desde sistemas militares hasta infraestructura energética y dispositivos electrónicos de alta tecnología.
El texto señala que EEUU era, a fines de 2024, 100% dependiente de importaciones para 12 minerales críticos y más del 50% para otros 29, incluso en casos en que la extracción se realiza en territorio estadounidense, pero el procesamiento -el paso industrial clave- se hace fuera del país.
Con esta declaración, el mandatario ha instruido al Secretario de Comercio y al Representante de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, a negociar acuerdos con países exportadores para asegurar un flujo estable y confiable de PCMDPs sin que esto siga poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Y se detalla que, si esas negociaciones no son satisfactorias en un plazo razonable; es decir unos 180 días, el Gobierno podría recurrir a medidas adicionales, como precios mínimos de importación, aranceles o restricciones comerciales para equilibrar y proteger su cadena de suministro.
Para ello, El Departamento de Comercio seguirá monitoreando las importaciones de estos insumos, con autoridad para recomendar acciones adicionales si persisten condiciones que amenacen la seguridad estadounidense.
Tesla y su refinería de litio
En paralelo al anuncio, el CEO de Tesla, Elon Musk, anunció a través de X el lanzamiento de su propia refinería de litio, que "marca el comienzo de la independencia energética para América del Norte".
"El acceso regionalizado a minerales críticos para baterías genera empleos, reduce las emisiones y ayuda a acelerar nuestra misión", agregó el empresario.
Our Lithium Refinery ushers in energy independence for North America— Tesla North America (@tesla_na) January 14, 2026
Regionalized access to critical battery minerals brings jobs, cuts emissions & helps accelerate our mission pic.twitter.com/zy8eFX7i3c
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa ofrecen la mayor prima por ubicación e Iquique es donde registran la más baja
Según un análisis de Tinsa by Accumin, solo 13,5% del stock de vivienda nueva disponible en los principales balnearios del país corresponde a proyectos frente al borde costero. En promedio, el valor de estos inmuebles es 81,3% mayor que el de una unidad comparable más al interior del radio urbano.
¿Incide la PGU en la baja de la pobreza? El debate de especialistas acerca de los ingresos del primer decil
En un conversatorio organizado por el Instituto de Economía UC y el Centro de Políticas Públicas UC, la subsecretaria Poblete, precisó que no habría una sustitución del trabajo, sino que esto responde a un cambio en la composición de sus hogares.
Benavente, de Corfo: “No tiene nada de obvio lograr que un invento termine en una innovación”
El vicepresidente ejecutivo de la agencia pública expuso en el Congreso Futuro 2026 y advirtió que Chile tiene una buena capacidad de invención, pero presenta debilidades en innovación y, particularmente, en difusión.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete