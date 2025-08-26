Click acá para ir directamente al contenido
Trump cumple su amenaza y destituye a la gobernadora de la Fed Lisa Cook con efecto inmediato

El anuncio se produjo luego de que el Departamento de Justicia de EEUU indicara que planeaba investigar a Cook, tras una denuncia criminal presentada por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, quien alegó que la funcionaria pudo haber cometido fraude hipotecario.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 20:35 hrs.

