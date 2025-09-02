Trump pedirá un fallo acelerado a la Corte Suprema para zanjar definitivamente la contienda judicial por sus aranceles

La Casa Blanca podría recurrir al máximo tribunal, cuyos integrantes han respaldado en gran medida las políticas de Trump en otros ámbitos, a patir de este mismo miércoles.

El presidente Donald Trump dijo que su administración solicitará a la Corte Suprema un fallo acelerado con la esperanza de revocar una decisión de un tribunal federal que declaró ilegal muchos de sus aranceles, argumentando que es esencial mantener intacta su política comercial.

Trump dijo a los periodistas que Estados Unidos apelaría ante el Tribunal Supremo en busca de alivio a partir de mañana miércoles porque “sería una devastación para nuestro país” si el fallo del tribunal de apelaciones se mantuviera en vigor.

"Creemos que acudiremos a la Corte Suprema mañana, porque necesitamos una decisión rápida", dijo Trump el martes en el Despacho Oval. "Solicitaremos un fallo acelerado".

Los comentarios del presidente siguen a un fallo del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal el viernes de que Trump invocó erróneamente una ley de emergencia para los llamados aranceles recíprocos que impuso a los socios comerciales, así como los gravámenes a China, Canadá y México que, según él, estaban destinados a abordar el tráfico transfronterizo de fentanilo.

Sin embargo, los jueces permitieron que los aranceles se mantuvieran vigentes mientras se desarrolla el caso.

La decisión inyectó nueva incertidumbre sobre la agenda del gobierno, con potenciales efectos en billones de dólares de comercio global.

“La bolsa está a la baja porque necesita los aranceles. Quieren los aranceles”, dijo el presidente.

Las ventas de deuda corporativa y las preocupaciones presupuestarias en el mundo desarrollado fueron consideradas como los principales impulsores de la liquidación del mercado.

El fallo del viernes confirmó una decisión anterior del Tribunal de Comercio Internacional que determinó que Trump se extralimitó en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, sigla en inglés). Los jueces de apelación indicaron que el tribunal inferior debería revisar la decisión de bloquear los aranceles en cuestión para todos, y no solo para las partes que interpusieron la demanda.

La respuesta de Washington

La Administración Trump podría ahora recurrir a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, quienes en gran medida han respaldado al presidente en otros asuntos, pero la Casa Blanca también podría dejar que el Tribunal de Comercio Internacional revise el caso primero.

El fallo del viernes fue solo el último giro en una ofensiva arancelaria que ha sufrido retrasos, retrocesos y recursos legales que han generado incertidumbre y han dejado a empresas, inversores y socios comerciales —muchos de los cuales alcanzaron acuerdos con Trump para obtener tasas más bajas— ansiosos por obtener claridad. El dólar se depreció frente a la mayoría de sus pares del Grupo de los 10 tras el fallo del tribunal federal de apelaciones del viernes.

Trump ha recurrido en gran medida a poderes de emergencia para aplicar impuestos a las importaciones, utilizando la Ieepa para justificar los amplios gravámenes específicos para cada país revelados en el Jardín de las Rosas el 2 de abril.

Si el tribunal finalmente anula esos aranceles globales, la administración Trump cuenta con otras vías legales, aunque más limitadas, para imponer gravámenes. Estos mecanismos incluyen recurrir a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial para aplicar impuestos a las importaciones específicas de cada industria sobre semiconductores, acero y turbinas eólicas. La medida permite al presidente regular las importaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

Trump también puede ordenar al Representante Comercial de Estados Unidos, bajo la Sección 301, que imponga aranceles en respuesta a medidas comerciales de otros países que se consideren discriminatorias para las empresas estadounidenses o que violen los derechos de Estados Unidos en virtud de los acuerdos comerciales internacionales.

Trump ya anunció aranceles al acero, al aluminio, al cobre y a los automóviles.