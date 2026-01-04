Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional
Internacional

EEUU levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe y aerolíneas reanudan gradualmente sus operaciones

El anuncio fue realizado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien informó que las limitaciones expiraron a la medianoche del 4 de enero. Las principales aerolíneas ya iniciaron la actualización de sus itinerarios tras la suspensión preventiva aplicada por razones de seguridad.

Por: Analy Velasco

Publicado: Domingo 4 de enero de 2026 a las 11:28 hrs.

Aerolíneas Venezuela Estados Unidos Nicolás Maduro Maduro Trump
<p>EEUU levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe y aerolíneas reanudan gradualmente sus operaciones</p>

Noticias destacadas

Reprogramación de vuelos

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Roberto Zahler: “Cuesta recordar un gobierno que se inicie con mejores condiciones macroeconómicas internas”
2
DF MAS

Nicolás Camhi, fundador de Vambe: ignorancia, ego y un camino solitario para lograr metas
3
Economía y Política

Los extranjeros tampoco eludieron el alza de la desocupación en el país
4
DF MAS

Qué sigue tras la caída de Maduro: el análisis de un exoficial de la CIA
5
DF MAS

Formalizarán por ocultamiento de bienes a dueños del Hotel Renaissance
6
DF MAS

Fue fenómeno en Argentina y hoy apuesta por Santiago: El aterrizaje de Kevin Bacon en Chile
7
DF LAB

Reporte destaca a Chile como el país con mayor madurez en ciberseguridad de la región
8
Internacional

Maduro llega a Nueva York donde será juzgado por narcotráfico
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete