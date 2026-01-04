EEUU levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe y aerolíneas reanudan gradualmente sus operaciones
El anuncio fue realizado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien informó que las limitaciones expiraron a la medianoche del 4 de enero. Las principales aerolíneas ya iniciaron la actualización de sus itinerarios tras la suspensión preventiva aplicada por razones de seguridad.
El Gobierno de Estados Unidos confirmó el levantamiento de las restricciones temporales al espacio aéreo del Caribe, lo que permitirá la reanudación de los vuelos comerciales que habían sido suspendidos en los últimos días debido a consideraciones de seguridad vinculadas a la operación militar en Venezuela.
El anuncio fue realizado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, a través de una publicación oficial en la red social X. “Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 12:00 a. m. ET y los vuelos podrán reanudarse”, señaló la autoridad. Añadió que “las aerolíneas están informadas y actualizarán rápidamente sus horarios”, haciendo además un llamado a los pasajeros a mantenerse en contacto con sus compañías aéreas en caso de que sus vuelos se hayan visto afectados.
La medida implica el término de las limitaciones que habían sido coordinadas con la Administración Federal de Aviación (FAA), las que llevaron a la cancelación y desvío de numerosas operaciones en rutas hacia y desde el Caribe, Centroamérica y el norte de Sudamérica, como parte de un protocolo preventivo ante el aumento de la actividad militar en la región.
Tras la expiración formal de las restricciones, las aerolíneas comenzaron a activar planes de normalización de sus operaciones, priorizando la reposición de vuelos cancelados y la reubicación de pasajeros.
United Airlines informó a sus clientes que retomará sus servicios hacia el Caribe de manera progresiva desde la madrugada del 4 de enero, señalando que espera operar la mayor parte de su programación regular durante el día.
En la misma línea, Delta Air Lines comunicó que proyecta volver a su programación habitual en la región, aunque advirtió que podrían registrarse ajustes operativos puntuales durante las primeras horas de reanudación, debido al reposicionamiento de aeronaves y tripulaciones.
American Airlines, en tanto, señaló que inició la reactivación de sus vuelos suspendidos y que incrementará la capacidad disponible en algunas rutas para absorber la demanda acumulada tras las cancelaciones. La compañía destacó que su prioridad será “ofrecer alternativas a los pasajeros afectados y normalizar la operación lo antes posible”.
Otras aerolíneas, como JetBlue, Southwest y Spirit Airlines, que habían suspendido total o parcialmente sus servicios durante la vigencia de las restricciones, también informaron a sus pasajeros que están actualizando itinerarios y sistemas de reservas, en línea con la autorización entregada por las autoridades estadounidenses.
