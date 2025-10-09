El "wellness" es la nueva vida nocturna

Los negocios hoteleros se están adaptando a un cambio cultural que prioriza el bienestar con más personas preocupándose por su salud y menos gastando en bebidas alcohólicas en los bares.

En Londres, el legendario club de fiesta Tramp abre un club de wellness de 1.500 metros cuadrados llamado Tramp Health. En la Riviera Maya, México, el Rosewood Mayakoba ofrece a sus huéspedes programas nocturnos como yoga a la luz de la luna y celebraciones de luna llena con un bar sin alcohol. Y en Ibiza, la isla balear tradicionalmente conocida por su vida nocturna, el nuevo Soho Farmhouse Ibiza inicia retiros de salud y busca posicionarse como un paraíso de relajación.

Según una encuesta de Gallup realizada en julio, un porcentaje récord de estadounidenses (54%) afirmó beber alcohol, la cifra más baja desde que Gallup comenzó a registrar esta pregunta en 1939. La creencia entre los estadounidenses de que incluso el consumo moderado de alcohol es perjudicial para la salud se ha convertido, por primera vez, en la opinión mayoritaria, según Gallup.

“Hoy en día, vivir plenamente no se trata solo de trasnochar, por mucho que me gusten. También se trata de salud, vitalidad y pertenencia”, afirma Luca Maggiora, emprendedor de estilo de vida y fundador y director ejecutivo de Tramp Holdings. Maggiora afirma que Tramp Health es una extensión natural de esa filosofía. El club de wellness abrirá esta primavera en el mismo edificio de Grosvenor Square que el nuevo hotel Chancery Rosewood.

Un nuevo club para miembros llamado Long Lane también abrirá en West Sussex, enfocado en la longevidad y con un menú de bar sin alcohol. Sus fundadores lo promocionan como Soho House sin resaca. Pero Soho House ha hecho un esfuerzo conjunto para añadir opciones bajas en alcohol o sin alcohol a las cartas de bebidas de sus clubes de todo el mundo, y el bienestar es una prioridad en su nueva ubicación en una granja en Ibiza. El gimnasio está abierto las 24 horas, y los huéspedes pueden sumergirse en baños termales estilo onsen o recibir infusiones intravenosas de NAD+.

Los ejecutivos del sector hotelero notan la transición del consumo de alcohol al bienestar. "Organizamos una cena comunitaria dos veces por semana, y el sábado estuve sentado con un grupo de ocho jóvenes, y ya no beben. Es un nuevo compromiso con la salud", afirma Edouard Grosmangin, director general del Rosewood Mayakoba y vicepresidente regional de la marca en México y Sudamérica.

Afirma que la nueva programación del hotel, que ofrece una experiencia nocturna diferente, refleja esto. Desde las 20 horas a la medianoche, los huéspedes tienen la oportunidad de cambiar la cena y las bebidas por ejercicios de respiración, un baño de hielo junto al cenote o un ritual de cacao para preparar chocolate caliente mexicano. "Para mí, se trata de escuchar a los huéspedes y saber qué desean ahora", dice. "Va más allá de los masajes y tratamientos faciales en el spa".

Experiencias más originales

Las agencias de viajes también están viendo cambios en los gustos.

"Muchos de nuestros clientes están optando por viajes con mucha bebida para vivir experiencias de wellness más originales", afirma Carolyn Addison, directora de producto de la agencia de viajes de lujo Black Tomato, quien afirma que el bienestar en los viajes está generando un gran interés.

"Una gran tendencia que hemos visto son las experiencias de natación en aguas abiertas, o baños en aguas abiertas, como prefieran", añade Addison. "Esto es tremendamente popular entre nuestros clientes en ciudades como Dublín, Amberes y Oslo. Este ejercicio tiene un efecto catártico y transmite una sensación de paz". Hasta Canary Wharf, en Londres, se ha convertido en un lugar ideal para nadar.

Incluso el sur de Francia, bañado por el sol y el rosé, está experimentando una mayor demanda de bienestar. El nuevo y lujoso Hotel Arev, en la deslumbrante ciudad turística de Saint-Tropez, contratará a Emma Estrela, experta líder en el método Wim Hof, para una residencia en noviembre. Los huéspedes pueden sumergirse en las aguas más frías de la bahía de Saint-Tropez en noviembre y practicar ejercicios de respiración.

Estas nuevas ofertas de wellness se están volviendo cada vez más competitivas a medida que la tendencia del turismo de bienestar —valorada en US$ 830 mil millones, según el Global Wellness Institute— crece exponencialmente en popularidad. Los huéspedes están más dispuestos a desembolsar dinero por actividades como yoga bajo las estrellas o sueros en Ibiza, ya que gastan menos en el bar.

"El mercado estadounidense y brasileño, donde he pasado más de cinco años, está extremadamente preocupado por el bienestar", dice Grosmangin de Rosewood. "Nunca había visto tanta preocupación por su cuerpo y por ir al gimnasio a diario".