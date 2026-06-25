Anthropic acusa a Alibaba de obtener acceso ilícito a Claude

La compañía de IA afirma que el grupo chino de comercio electrónico utilizó cuentas falsas para “extraer” las capacidades de su chatbot

Anthropic acusó al gigante chino de comercio electrónico Alibaba de obtener acceso ilícito a Claude mediante la creación de cuentas falsas diseñadas para acceder al modelo de inteligencia artificial, al que la compañía estadounidense no ofrece acceso a grupos chinos.

En una carta enviada al Congreso de Estados Unidos, Anthropic señaló que Alibaba llevó a cabo la “mayor campaña para extraer ilícitamente las capacidades de Claude”. La empresa afirmó que el grupo chino utilizó 25.000 cuentas fraudulentas para generar más de 28,8 millones de intercambios con Claude, lo que, según indicó, violó sus términos de servicio.

“La campaña de Alibaba apuntó a algunas de las capacidades más valiosas de Claude, como el razonamiento agéntico, la ingeniería de software y las tareas de largo plazo”, escribió Anthropic en una carta enviada el 10 de junio al Comité Bancario del Senado.

Anthropic instó al Congreso a “cerrar las brechas que permiten a los laboratorios de IA de la República Popular China (RPC) acceder a chips avanzados estadounidenses y sancionar a los laboratorios de la RPC responsables de ataques de destilación”, según la misiva obtenida por el Financial Times.

La acusación se produce mientras aumenta la presión de Estados Unidos sobre Alibaba, compañía con negocios que van desde el comercio electrónico hasta la computación en la nube. Esta semana, la empresa solicitó a un tribunal estadounidense que la retire de una lista negra del Pentágono de compañías chinas con presuntos vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China.

El Financial Times informó en noviembre que la Casa Blanca había concluido que el grupo con sede en Hangzhou había proporcionado apoyo tecnológico para “operaciones” militares chinas contra objetivos estadounidenses no especificados. La afirmación, que la compañía negó categóricamente, provenía de un memorando de la Casa Blanca obtenido por el FT, basado en inteligencia clasificada como “top secret” que posteriormente fue desclasificada.

Alibaba ha negado tener cualquier vínculo con el Ejército Popular de Liberación. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones realizadas por Anthropic.

Las acciones del grupo tecnológico chino cayeron más de 4% en Hong Kong el jueves.

Anthropic ya había acusado anteriormente a los laboratorios chinos de IA DeepSeek, Moonshot y MiniMax de realizar la denominada destilación, afirmando que utilizaron “ilícitamente” las respuestas generadas por Claude para entrenar sus propios modelos. OpenAI también ha acusado a grupos chinos de realizar prácticas similares.

La campaña "descarada"

En su carta, Anthropic señaló que la campaña de Alibaba para acceder a Claude ocurrió entre fines de abril y principios de junio. La empresa afirmó que el ataque de destilación siguió el mismo patrón observado en DeepSeek, Moonshot y MiniMax, que habían generado en conjunto 16 millones de intercambios con Claude mediante 24.000 cuentas fraudulentas.

La compañía de IA dijo que Alibaba llevó a cabo la campaña de manera “descarada” después de que la Casa Blanca emitiera un memorando sobre la necesidad de frenar el robo a escala industrial de propiedad intelectual de laboratorios de IA, información que fue reportada inicialmente por el FT.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la “destilación industrial” de modelos estadounidenses de IA era “inaceptable”.

“Pretendemos responsabilizar a los actores maliciosos”, agregó el funcionario.

La destilación es una técnica ampliamente utilizada en la industria tecnológica para entrenar versiones más pequeñas y económicas de modelos desarrollados por otras compañías. Sin embargo, las empresas estadounidenses de IA han argumentado que, si competidores chinos la utilizan para adquirir capacidades avanzadas, podría tener graves consecuencias para la seguridad nacional.

Las preocupaciones de seguridad son especialmente intensas en el caso del modelo Mythos de Anthropic, que cuenta con capacidades avanzadas de ciberseguridad. El gobierno estadounidense había estado trabajando con Anthropic para aplicar el modelo en operaciones cibernéticas ofensivas contra China y otros adversarios.

El FT informó en septiembre que Anthropic, con sede en San Francisco, se había convertido en la primera compañía estadounidense de IA en dejar de vender servicios de inteligencia artificial a grupos controlados mayoritariamente por entidades chinas. Un ejecutivo de Anthropic dijo que la empresa buscaba limitar la capacidad de Beijing de utilizar su tecnología para beneficiar a sus servicios militares y de inteligencia.

La carta de Anthropic al Congreso fue reportada inicialmente por Bloomberg.