Australia multa a socio de KMPG por usar inteligencia artificial para hacer trampa en una capacitación sobre el uso de la IA

La firma de las "Big Four" de la contabilidad ha descubierto a varios empleados en los últimos meses utilizando la tecnología para exámenes internos.

Un socio de KPMG Australia ha sido multado con 10.000 dólares australianos (US$ 7.000) después de utilizar herramientas de IA para hacer trampa en un curso de capacitación interno sobre el uso de IA.

El socio anónimo se vio obligado a repetir la prueba después de cargar materiales de capacitación en una plataforma de inteligencia artificial para ayudar a responder preguntas sobre el uso de la tecnología en rápida evolución.

Más de dos docenas de empleados han sido descubiertos durante este año financiero utilizando herramientas de inteligencia artificial para exámenes internos, según KPMG .

El incidente es el último ejemplo de una empresa de servicios profesionales que tiene problemas con su personal que utiliza inteligencia artificial para hacer trampa en los exámenes o al producir trabajos para los clientes.

“Como la mayoría de las organizaciones, hemos estado lidiando con el rol y el uso de la IA en relación con la capacitación y las pruebas internas”, afirmó Andrew Yates, director ejecutivo de KPMG Australia. “Es muy difícil dominarlo dada la rapidez con la que la sociedad la ha adoptado”.

Añadió: “Dado el uso cotidiano de estas herramientas, algunas personas incumplen nuestra política. Nos lo tomamos muy en serio cuando lo hacen. También estamos buscando maneras de reforzar nuestro enfoque en el actual sistema de autodenuncia”.

La Asociación de Contadores Públicos Certificados, la mayor entidad contable del mundo, descartó las pruebas remotas a finales del año pasado, alegando que sus medidas de seguridad no estaban a la altura de la "sofisticación" de los sistemas de fraude. Las cuatro grandes firmas contables han sido multadas por escándalos de fraude en varios países en los últimos años.

KPMG ha adoptado medidas para identificar el uso de IA por parte de su personal y registrará cuántos de sus trabajadores han hecho un mal uso de la tecnología cuando publique sus resultados anuales, según informó. El Australian Financial Review fue el primero en informar que un socio de KPMG había sido multado por hacer trampa en la prueba de IA.

La cuestión salió a la luz la semana pasada durante una investigación del Senado sobre la gobernanza de la industria, cuando Barbara Pocock, senadora del Partido Verde Australiano, preguntó sobre un “delito menor” en KPMG.

Pocock dijo que era "sumamente decepcionante" que no se hubieran podido tomar más medidas. "Tenemos un sistema ineficaz donde los estafadores... se salen con la suya", dijo.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones, el regulador corporativo, dijo que había confirmado el incidente con KPMG pero que no tomaría más medidas hasta que el organismo profesional de contadores iniciara procedimientos disciplinarios contra el socio.

Asic dijo que las firmas de auditoría no estaban obligadas a informar sobre tales faltas, ya que es responsabilidad de los socios individuales informar por sí mismos a los organismos comerciales profesionales.