Donald Trump señala que Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo sobre TikTok

El presidente de Estados Unidos afirma que las conversaciones con Beijing "han ido muy bien" y planea llamar a Xi Jinping esta semana.

Donald Trump ha señalado que Washington y Beijing han llegado a un acuerdo sobre el futuro de las operaciones estadounidenses de la plataforma de redes sociales de propiedad china TikTok, y agregó que hablará con el presidente Xi Jinping a finales de esta semana.

Trump escribió en su red social Truth Social poco antes de que concluyeran dos días de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Madrid el lunes que la última ronda de conversaciones "había ido muy bien".

En una aparente referencia a TikTok, escribió: “También se llegó a un acuerdo con una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. Estarán muy contentos”.

Trump dijo que hablaría con Xi el viernes y agregó: "¡La relación sigue siendo muy fuerte!".

Inmediatamente después de las conversaciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien encabezaba la delegación estadounidense en la capital española, dijo que los dos países habían alcanzado un acuerdo "marco" sobre TikTok que será aprobado por Trump y Xi el viernes.

La administración Trump ha extendido repetidamente el plazo impuesto por el Congreso para que ByteDance, propietario de TikTok , desinvierta sus operaciones estadounidenses en la aplicación para compartir videos o se enfrente a una prohibición nacional en Estados Unidos. Tras tres prórrogas desde enero, la última fecha límite vence el miércoles.

En declaraciones a la prensa tras las conversaciones en Madrid, Bessent afirmó que el marco de TikTok pondría la aplicación bajo control estadounidense. Sin embargo, se negó a dar más detalles, alegando que no quería adelantarse a la llamada entre Trump y Xi del viernes.

"Tenemos un marco. Tendrán que confirmar el acuerdo", dijo Bessent.

Las negociaciones comerciales en Madrid, que siguen a tres rondas anteriores en Ginebra, Londres y Estocolmo, se produjeron mientras Estados Unidos y China negociaban los términos de una posible reunión entre Trump y Xi el próximo mes.

Negociaciones con China

El Financial Times informó el sábado que China había invitado formalmente a Trump a Beijing para una cumbre, pero la Casa Blanca no había respondido.

La vacilación en Washington refleja una falta de progreso en las conversaciones sobre cuestiones comerciales más amplias y el fentanilo, y también un debate dentro de la administración Trump sobre si el presidente debería reunirse con Xi en Beijing.

Personas familiarizadas con las discusiones dijeron que algunos funcionarios estaban argumentando que Trump debería reunirse con Xi al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará el 31 de octubre en Corea del Sur.

Una resolución de la situación de TikTok eliminaría un obstáculo que ha complicado las negociaciones. Sin embargo, hasta el momento, ambas partes no han logrado reducir sus diferencias respecto a las exigencias de Estados Unidos de que China reduzca la exportación de ingredientes químicos del fentanilo antes de que Estados Unidos reduzca los aranceles relacionados con este producto.

Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos que también estaba en Madrid, dijo que podría ser necesaria otra extensión del plazo para permitir que se finalice el acuerdo con TikTok, pero agregó que no habrá más extensiones continuas.

Mientras Bessent todavía estaba negociando con el jefe de la delegación china, el viceprimer ministro He Lifeng, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China dijo que había encontrado que el fabricante de chips estadounidense Nvidia violaba la ley antimonopolio del país.

En un hallazgo preliminar, SAMR dijo que Nvidia no había cumplido plenamente con las disposiciones descritas cuando adquirió Mellanox Technologies, un proveedor israelí-estadounidense de productos de red, en 2020.

Dos personas con conocimiento del asunto dijeron que SAMR llegó a su conclusión hace semanas, pero publicó la declaración el lunes en un intento de darle a China mayor influencia en las conversaciones de Madrid.

Cuando se le preguntó si se mencionó a Nvidia en la reunión, Bessent dijo: "Discutimos el mal momento de la investigación de Nvidia [el] día de estas conversaciones ".