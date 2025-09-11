El asesinato de Charlie Kirk y la “violencia despreciable” de la política de Estados Unidos

Los líderes de ambos partidos condenaron el incidente, pero los tiroteos son ahora la característica de un Estados Unidos profundamente polarizado.

Parecía ser el evento que catapultaría al joven influencer Charlie Kirk a la fama política y lo haría vital para la reelección de Trump el próximo año.

Bajo una carpa, con un micrófono en mano y un campus de estudiantes emocionados por debatir sobre política bajo el sol con una de las estrellas del movimiento Maga de Trump.

Esta era la primera parada de Kirk de una nueva gira de costa a costa para acercar a los jóvenes a la visión de Estados Unidos del presidente.

Duró apenas unos minutos. Una bala impactó a Kick en el cuello, causándole la muerte, y dejando al movimiento conservador desconsolado y a Estados Unidos frente a otro impactante acto de violencia política.

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, calificó el asesinato de Kirk como “asesinato político”.

“Nuestra nación está rota… nada de lo que diga podrá unirnos como país”, declaró Cox en emotivos comentarios en una conferencia de prensa con la policía el miércoles.

La brutalidad sangrienta se hizo aún más extrema por el contexto: un evento para estudiantes que optaron por participar en el acto mismo del discurso político civil.

En la Casa Blanca, el duelo se mezcló con rabia. Al anunciar su muerte en Truth Social, Trump calificó a Kirk de “grande e incluso legendario”, y añadió que “nadie comprendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie”.

El presidente canceló una cena en el Rose Garden planeada para la noche del miércoles y ordenó que las banderas de EEUU flamearan a media asta hasta la puesta de sol del domingo.

Horas más tarde, Trump publicó un vídeo de cuatro minutos en Truth Social culpando a la “izquierda radical” por la muerte de Kirk y señaló que su administración estaba decidida a erradicar la violencia política contra sus compañeros conservadores.

“Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, policías, funcionarios y todos los que ponen orden a nuestro país”, declaró Trump en el vídeo grabado en la Oficina Oval.

“La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y ha cobrado demasiadas vidas”, agregó.

Más temprano ese mismo día, los principales demócratas se habían unido ampliamente para condenar el asesinato del padre de dos hijos de 31 años, quien era un crítico ferviente de la política progresista.

“Todavía no sabemos qué motivó a la persona que disparó y asesinó a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene lugar en nuestra democracia”, escribió el ex presidente Barack Obama en X.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newson, que debatió y felicitó a Kirk en su podcast este año, calificó el ataque como “repugnante, vil y reprochable”.

El ex presidente republicano George W Bush dijo: “la violencia y el veneno deben ser purgados del espacio público. Los miembros de otros partidos políticos no son nuestros enemigos; son nuestros conciudadanos”.

En el congreso, el republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, denunció una “enfermedad generalizada que está envenenando Estados Unidos” y un “día trágico” para el país.

Pero la ira y la profunda polarización política del país fueron rápidamente visibles, no solo en la Oficina Oval.

En la Cámara de Representantes, la tensión se disparó después de que el presidente Mike Johnson presidiera un minuto de silencio por Kirk, y la republicana de Colorado, Lauren Boebert, pidiera una oración adicional. Ante la oposición de los demócratas, la cámara se sumió en una discusión a gritos. La republicana de Florida, Anna Paulina Luna, exclamó: “¡Todos ustedes causaron esto!”.

Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, declaró a la prensa que “los demócratas son responsables de lo ocurrido hoy”, incluso antes de que se identificara un sospechoso. A las afueras de Washington, el empresario multimillonario, Elon Musk, declaró que “la izquierda es el partido del asesinato”. Katie Miller, esposa del asesor cercano a Trump, Stephen Miller, escribió que los liberales tenían “sangre en sus manos”.

Una vida política marcada por asesinatos dirigidos

Los asesinatos dirigidos han formado parte de la vida política estadounidense durante generaciones, desde el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 hasta los asesinatos de John F Kennedy, su hermano Robert F Kennedy y el líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. en la década de 1960. Ronald Reagan también fue blanco de ataques en 1981.

Pero la violencia política se convirtió en una característica creciente en Estados Unidos en los últimos años, junto con una polarización en ascenso y una legislación de armas laxa.

Gabrielle Giffords, entonces legisladora demócrata por Arizona, recibió un disparo durante una reunión con sus votantes en 2011. A Steve Scalise, miembro de Louisiana de la Casa Republicana, le dispararon durante un partido de béisbol del Congreso en 2017.

La letanía más reciente conmocionó al país. Incluye el violento ataque al Capitolio por partidarios de Trump en 2021, y los dos intentos de asesinato contra él durante la carrera por la Casa Blanca del año pasado. En uno de ellos, Trump resultó herido y un espectador murió en un rally en Butler, Pennsylvania.

En abril, el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, fue blanco de un incendio provocado en su residencia en plena noche. Este junio, Melissa Hortman, legisladora estatal demócrata de Minnesota, fue asesinada en su domicilio junto con su esposo en un asesinato con motivos políticos.

El temor ahora es que, en un país demasiado acostumbrado a episodios violentos que atraviesan la vida política, el asesinato de Kirk motive otro giro más oscuro en lugar de una introspección o una desescalada de la retórica política de los últimos años.

Pero otros líderes electos dijeron que se necesitaba desesperadamente un cambio en la cultura política.

“Debemos buscar nuestra humanidad común y nuestro terreno común”, dijo David Holt, el alcalde republicano de Oklahoma City, escenario del peor acto de terrorismo interno de la historia de Estados Unidos, cuando una bomba destruyó un edificio de gobierno federal y mató a 168 personas.

“Y donde es más difícil encontrar puntos en común, tenemos que aceptar nuestras diferencias. Eso es lo que significa vivir en una sociedad pluralista”, dijo.