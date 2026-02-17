El magnate hotelero Thomas Pritzker dimite como CEO de Hyatt por vínculos con Epstein
El multimillonario admitió que tuvo un "pésimo juicio" al mantener contactos con el delincuente sexual, que según revelaron documentos incluyeron correos electrónicos y referencias a reuniones que abarcaron más de una década hasta 2019.
El magnate hotelero Thomas Pritzker dimitió como CEO de Hyatt, después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaran el alcance de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Hyatt anunció el lunes que Pritzker dimitiría "con efecto inmediato" y sería reemplazado por Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de la cadena hotelera.
La salida de Pritzker se produce después de que documentos revelaran una extensa correspondencia por correo electrónico y referencias a reuniones entre el multimillonario y Epstein, que abarcaron más de una década hasta 2019.
Epstein se declaró culpable de los cargos estatales de solicitar prostitución a una menor en 2008. Fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil en 2019 y posteriormente murió en prisión.
"Mi trabajo y mi responsabilidad es brindar una buena administración", declaró Pritzker el lunes. "Una buena administración... significa proteger a Hyatt, especialmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, de la cual me arrepiento profundamente. Ejercí un pésimo criterio al mantener el contacto con ellos, y no hay excusa para no distanciarme antes".
Efecto en cadena
Pritzker, de 75 años, fue presidente ejecutivo de Hyatt desde 2004, habiendo sido anteriormente presidente y director ejecutivo. El grupo hotelero fue fundado por su padre, Jay Pritzker.
Pritzker también mantuvo correspondencia con Maxwell, quien fue declarada culpable de tráfico sexual de menores para Epstein en 2021 y posteriormente condenada a 20 años de prisión.
La salida de Pritzker marca la última caída corporativa tras las amplias revelaciones de los correos electrónicos de Epstein, que han tenido repercusión mundial.
Brad Karp renunció a principios de este mes como presidente del bufete estadounidense Paul Weiss tras las revelaciones sobre sus vínculos con Epstein. La asesora general de Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, anunció la semana pasada sus planes de renunciar después de que surgieran detalles sobre sus vínculos con Epstein.
