La gobernadora Lisa Cook inicia una batalla legal contra Trump y su intento de despedirla de la Fed

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, presentó una demanda contra la decisión de Donald Trump de despedirla, iniciando una batalla legal con mucho en juego para los inversionistas.



Cook presentó el jueves una demanda contra el presidente de Estados Unidos en un tribunal federal de Washington, según consta en los registros. No se dispuso de más detalles de inmediato. La medida se produjo después de que Trump anunciara el lunes su despido inmediato, debido a las acusaciones de que mintió en las solicitudes de hipoteca.





Bill Pulte, aliado de Trump y director federal de vivienda, acusó a Cook de fraude hipotecario. Afirma que Cook indicó en los documentos de préstamo que dos propiedades que había comprado con pocas semanas de diferencia —en Michigan y en Atlanta— eran residencias principales. Normalmente, las hipotecas sobre residencias principales ofrecen mejores condiciones.





Las acusaciones publicadas en línea por Pulte se remontan a 2021, antes de que Cook fuera nominada por la administración Biden para el puesto de la Reserva Federal en 2022. Su mandato estaba previsto hasta 2038.





Pulte remitió sus acusaciones al Departamento de Justicia, pero las autoridades no han presentado cargos en su contra ni la han acusado de irregularidades. Cook y su abogado, Abbe Lowell, han afirmado que Trump no tiene autoridad para despedirla. "Su intento de despedirla, basándose únicamente en una carta de recomendación, carece de fundamento fáctico o legal", declaró Lowell el martes.

La decisión de Trump de despedir a Cook es el último ataque contra el banco central. El presidente quiere reducir los tipos de interés estadounidenses en 3 puntos porcentuales desde su rango actual del 4,25% al ​​4,5%.





Sus aliados también han pedido una reforma de las estructuras de gobernanza de la Reserva Federal, que incluya un mayor control de su presupuesto y medidas que faciliten el despido de miembros de la junta.





El martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que había alentado al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, a realizar una revisión interna antes de que la administración Trump encargara una externa.





"La Reserva Federal es una institución que no rinde cuentas y su relación con el pueblo estadounidense depende de un alto nivel de confianza", declaró Bessent a Fox Business, añadiendo que incidentes como las acusaciones contra Cook "minan esa confianza".





Si los esfuerzos de Trump para despedir a Cook prosperan, le otorgaría la mayoría de los nombramientos en la junta de la Reserva Federal, compuesta por siete miembros. Los siete miembros tienen derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas de interés, y tienen influencia sobre la renovación de los mandatos de los presidentes regionales de la Fed, así como sobre la gobernanza de las operaciones del banco central.

La Fed declaró el martes que acatará cualquier decisión judicial, que se espera para los próximos días.



