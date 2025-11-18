Lawrence Summers se aleja de roles públicos por vínculos con Epstein

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, dijo que se retiraría de compromisos públicos luego de que documentos revelaran que pidió consejo a Jeffrey Epstein sobre una relación extramarital que estaba intentando llevar adelante con una alumna bajo su mentoría.

Summers, quien dirigió el Departamento del Tesoro bajo la administración de Bill Clinton y posteriormente fue presidente de la Universidad de Harvard, envió mensajes reiterados a Epstein sobre una mujer con el nombre clave de “Peril” en 2018 y 2019, según archivos divulgados la semana pasada desde la herencia del fallecido delincuente sexual.

“Estoy profundamente avergonzado por mis acciones y reconozco el dolor que han causado”, dijo Summers el lunes por la noche.“Daré un paso atrás de los compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio por reconstruir la confianza y reparar relaciones con las personas más cercanas a mí”.

Dijo que asumía responsabilidad por su decisión “desacertada” de mantenerse en contacto con el pedófilo y afirmó que continuaría enseñando a estudiantes mientras se retiraba del ámbito público.

“Estoy profundamente avergonzado por mis acciones y reconozco el dolor que han causado”, señaló Larry Summers tras hacerse publicos los contactos que tuvo con el fallecido delincuente.

OpenAI y Harvard

Summers es uno de los macroeconomistas estadounidenses más destacados de las últimas décadas, participante regular en conferencias académicas y de política pública, y colaborador en revistas de economía y medios noticiosos. Es colaborador remunerado en Bloomberg TV y antes escribió para el Financial Times.

También integra el directorio de OpenAI y, hasta la noche del lunes, continuaba en ese cargo, según la compañía.

Previo a su anuncio, la senadora Elizabeth Warren, exprofesora de derecho en Harvard, había instado a la universidad a cortar vínculos con Summers, quien aún dicta clases en la institución de la Ivy League.

La relación de Summers con Epstein demostraba “un juicio monumentalmente malo”, dijo Warren, agregando que “no se le puede confiar asesorar a los políticos, autoridades y entidades de nuestra nación, ni enseñar a una generación de estudiantes en Harvard o en cualquier otro lugar”.

El Harvard Crimson fue el primero en informar sobre los mensajes entre Summers y Epstein respecto de la mujer que interesaba al exsecretario del Tesoro.

El Economic Club of New York tenía previsto realizar esta semana una conversación con Summers, pero anunció que la pospondría apenas horas después de que el Crimson publicara su artículo.El organismo dijo al FT que la sesión se “pospuso debido a un cambio de agenda ineludible”.

Summers revitalizó el concepto económico de “estancamiento secular” para describir el giro de las economías avanzadas hacia un crecimiento bajo. Fue uno de los primeros economistas en anticipar que el estímulo fiscal implementado bajo el entonces Presidente Joe Biden en respuesta a la pandemia de Covid-19 generaría inflación.

Los contactos con Epstein

Sus declaraciones ocurrieron en medio de un escándalo creciente en Washington por los contactos de Epstein con figuras del establishment estadounidense, incluido el Presidente Donald Trump.

Un conjunto de archivos difundido la semana pasada por miembros del comité de supervisión de la Cámara de Representantes incluyó un documento en el que Epstein dijo que Trump “pasó horas en mi casa” con una mujer que posteriormente fue identificada como víctima de trata sexual.

Más documentos podrían publicarse en las próximas semanas si el Congreso vota obligar al Departamento de Justicia a liberar sus archivos sobre Epstein.

Summers ya había enfrentado críticas por sus vínculos con Epstein. Anteriormente había dicho lamentar su relación con el pedófilo, quien murió en la cárcel en 2019. Pero las nuevas revelaciones arrojan luz sobre la naturaleza personal de su contacto. Summers está casado desde 2005.

El paquete de archivos divulgado la semana pasada incluyó mensajes en los que Summers lamentaba ante Epstein que “no avanzaba” con la mujer que le interesaba “excepto como mentor de economía” y que ella no había querido tomar un trago con él “porque estaba ‘cansada’”.

“Cuando reflexiono pienso que estoy esquivando una bala… Creo que lo correcto es cortar el contacto. Sospecho que ella lo va a extrañar. El problema es que yo también”, escribió Summers en un mensaje a Epstein en noviembre de 2018.

Al día siguiente Summers escribió que la mujer había estado “Inteligente, Asertiva y claramente Hermosa” en una conferencia, y concluyó: “Estoy jodido”.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores. Previamente había cumplido 13 meses en una cárcel del condado de Florida como parte de un acuerdo de 2008 que le permitió evitar cargos federales al declararse culpable de delitos estatales, incluida la obtención de una menor para prostitución.

El FT informó la semana pasada que en 2017 Summers preguntó a Epstein: “¿Cómo es la vida entre lo lucrativo y lo libertino?”. También le dijo al delincuente sexual que había afirmado en una conferencia “que la mitad del IQ del mundo estaba en manos de mujeres sin mencionar que son más del 51% de la población”.