SpaceX, OpenAI y Anthropic se preparan para lanzar IPO históricas

Las tres mayores compañías tecnológicas de EEUU planean salir a bolsa tempranamente este año, lo que eleva las expectativas de ganancias inesperadas para bancos, abogados e inversionistas.

San Francisco

Las tres compañías tecnológicas más valiosas de Estados Unidos se están preparando para salir a bolsa este 2026, lo que aumenta la esperanza entre sus inversionistas y asesores de que podrían vivir el año más lucrativo de su historia.

El fabricante de cohetes de Elon Musk, SpaceX, y los laboratorios de inteligencia artificial (IA) OpenAI y Anthropic están trabajando en ofertas públicas iniciales (IPO, su sigla en inglés) que se espera recauden decenas de miles de millones de dólares, según varias fuentes con conocimiento de sus planes.

Solo estas tres operaciones superarían el total recaudado por cerca de 200 IPO en EEUU en 2025 y representarían una potencial mina de oro para bancos de inversión, estudios jurídicos e inversionistas.

“No recuerdo una cosecha como esta: tres empresas privadas que estarían entre las mayores capitalizaciones bursátiles del mundo”, dijo Peter Hébert, cofundador de la firma de capital de riesgo Lux Capital.

Se espera que SpaceX supere los US$ 29 mil millones recaudados por Saudi Aramco en 2019 y sea la mayor salida a bolsa de la historia.

“La probabilidad de que todas estas empresas coticen (en 2026) es baja, pero posible, y supondría un botín épico para los fondos de capital de riesgo, los banqueros y los abogados de operaciones”.

Ejecutivos de SpaceX dijeron a los inversionistas en las últimas semanas que la compañía saldrá a bolsa en los próximos 12 meses, a menos que se produzca un shock importante en los mercados, según dos fuentes con conocimiento del asunto.

Anthropic contrató al bufete de abogados de la Costa Oeste, Wilson Sonsini, para comenzar los preparativos.

OpenAI ha tenido conversaciones con firmas como Cooley, sobre los preparativos para una IPO, según dos fuentes cercanas al proceso, y la matriz de ChatGPT aún no habría seleccionado a sus asesores legales.

Los grupos no han fijado objetivos de valoración para sus salidas a bolsa. OpenAI, hoy valorizada en US$ 500 mil millones, mantiene conversaciones -en etapa inicial- con inversionistas para una nueva ronda de financiamiento con una valoración de US$ 750 mil millones o más.

SpaceX está trabajando en una venta secundaria de acciones que la valoraría en US$ 800 mil millones, según fuentes con conocimiento de la operación.

Anthropic también está en conversaciones para obtener capital, que los inversionistas esperan valore a la firma en más de US$ 300 mil millones.

Las esperanzas de un resurgimiento de grandes salidas a bolsa tecnológicas en 2025 se desvanecieron cuando Donald Trump lanzó sus aranceles en abril y volvieron a verse afectadas por el cierre del Gobierno en octubre.

Figma, Klarna, CoreWeave y Chime estuvieron entre los grupos tecnológicos que salieron a bolsa en 2025, contribuyendo a un total de más de US$ 30 mil millones en ingresos por IPO en EEUU durante los primeros nueve meses del año, en su mayoría procedentes de empresas tecnológicas, según EY.

El total de este año probablemente superará con creces esa cifra, incluso si solo una de las tres grandes compañías sale a bolsa. Se espera que SpaceX, por sí sola, supere los US$ 29 mil millones recaudados por Saudi Aramco en 2019 y se convierta en la mayor salida a bolsa de la historia.

Estos planes aún podrían verse alterados por una agitación política o económica inesperada.

SpaceX no respondió a las solicitudes de comentarios. OpenAI declinó hacer comentarios.

Otras grandes empresas privadas también compiten por salir a bolsa este año, según ejecutivos y otras personas cercanas a la situación. Entre ellas, el grupo de análisis de datos Databricks, valorado en US$ 134 mil millones, y la plataforma de diseño Canva, valorada en US$ 42 mil millones.

Founders Fund, la firma de capital de riesgo de Peter Thiel, invirtió US$ 20 millones en SpaceX en 2008 y ha participado en varias rondas posteriores, acumulando una participación que ahora vale decenas de miles de millones de dólares, mientras que Alphabet posee una posición valorada en varios miles de millones. Khosla Ventures, el primer inversionista de capital de riesgo en OpenAI, adquirió una participación del 5% en el grupo en 2019.

En 2025, Anthropic y OpenAI se prepararon para operar en mercados públicos, nombraron ejecutivos con experiencia en empresas que cotizan en bolsa, ordenaron su gobierno corporativo e incoraron a grandes inversionistas institucionales.

Estas medidas posicionan a los grupos para una salida a bolsa en el momento que elijan, aunque en las últimas semanas ha surgido una nueva incertidumbre en los mercados. Oracle y Broadcom están entre las grandes empresas cotizadas cuyas acciones han caído con fuerza ante la preocupación de que se esté formando una burbuja de IA.

Ryan Biggs, codirector de inversión en capital de riesgo de Franklin Templeton, afirmó que SpaceX, Anthropic y OpenAI son tan grandes y conocidas que su desempeño no dependerá por completo del mercado.

“Cuando tienes una empresa generacional que está definiendo su categoría, no creo que su decisión de salir a bolsa sea una reacción a una visión macroeconómica (...) Estos negocios son tan sólidos que son ellos los que están impulsando la macroeconomía”.