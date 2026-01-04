Columna de Edward Luce: Trump ahora es dueño de Venezuela

El Presidente de EEUU llevaba meses anunciando la captura de Maduro. La sorpresa reside en su disposición a “gobernar” un país soberano de casi 30 millones de habitantes.

En cuanto a operaciones militares, el secuestro estadounidense de Nicolás Maduro fue impecable. Pero la historia de Donald Trump en Venezuela apenas comienza. Tras derrocar a su líder, Trump ahora asume con entusiasmo las consecuencias.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, declaró pocas horas después. Dicho de otro modo, Trump se ha convertido en un defensor del cambio de régimen. Lo que suceda en Venezuela a partir de ahora será su responsabilidad.

Trump llevaba meses anunciando la captura de Maduro. La sorpresa reside en su disposición a “gobernar” un país soberano de casi 30 millones de habitantes. La última vez que Estados Unidos lo intentó fue tras la invasión de Irak en 2003, que se convirtió en un atolladero al estilo de Vietnam.

Desde entonces, Trump se lució al prometer que nunca repetirá las eternas guerras de George W. Bush en Irak, Afganistán y otros lugares. Hasta ahora, ha mantenido esa postura, popular entre la mayoría de los estadounidenses, no solo entre su base de seguidores de Maga.

Pero a medida que avanza el segundo mandato de Trump, este se está acostumbrando a las operaciones de estilo más imperialista. El ataque matutino del sábado en Caracas se produjo apenas una semana después de los ataques aéreos estadounidenses contra el noroeste de Nigeria, en una operación navideña que, según Trump, tenía como objetivo proteger a los cristianos del país.

También siguió al bombardeo estadounidense del verano (boreal) pasado contra las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Trump volvió a amenazar esta semana con atacar Irán para rescatar a quienes se manifiestan contra su régimen. “Estamos preparados y listos para partir”, publicó Trump a las 2:58 horas del viernes.

Pero un cambio de régimen supone un cambio de rumbo. Al igual que con Irak, los motivos de Trump para tomar el control de Venezuela son múltiples y cambiantes. En cuanto a Irak, Bush habló de diversas maneras sobre la confiscación de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, sus presuntos vínculos con Al Qaeda, la expansión de la democracia en Medio Oriente y el ataque al eje del mal.

En cuanto a Venezuela, Trump ha hablado de una guerra contra el narcoterrorismo, el combate a las bandas callejeras en las calles estadounidenses y la recuperación de lo que él describe como territorio y petróleo estadounidenses.

Venezuela nacionalizó sus operaciones petroleras extranjeras a principios de este siglo. A estas causas se suma la animadversión de su secretario de Estado, Marco Rubio, hacia el régimen comunista cubano.

Cuba obtiene gran parte de su petróleo de Venezuela y cuenta con miles de “asesores” paramilitares estacionados allí. Con más de 300 mil millones de barriles, Venezuela posee las mayores reservas del mundo. Para el régimen cubano, este momento podría ser crucial.

¿Qué viene ahora?

Dos preguntas saltan a la vista. La primera es si el apetito de Trump por el aventurerismo militar seguirá extendiéndose. Ha anunciado planes para Canadá, Panamá, Groenlandia y la Franja de Gaza.

El sábado, insinuó que México también estaba en la mira. “Es una buena mujer”, dijo Trump sobre la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. “Pero los cárteles gobiernan México. Ella no gobierna México... Algo habrá que hacer con México”. México, no Venezuela, suministra casi todo el fentanilo a EEUU.

El sábado, Trump también advirtió a Gustavo Petro, el Presidente izquierdista de Colombia, que “tenga cuidado”. Colombia, no Venezuela, suministra la mayor parte de la cocaína a EEUU.

La segunda pregunta es cómo planea Trump gobernar Venezuela. Si realmente quiere gobernar el país, la presencia estadounidense sobre el terreno será esencial. Incluso si Trump cree que puede gobernar el país a distancia, la realidad se impondrá.

El país está inundado de armas, milicias y simpatizantes del “chavismo”, la variante del socialismo venezolano violento que lleva el nombre del predecesor de Maduro. Si Rusia, China u otro adversario desean hundir a Trump en su propio atolladero, tienen una oportunidad.

En su conferencia de prensa de Mar-a-Lago el sábado, Trump no mostró ninguna preocupación por la magnitud y complejidad de la tarea que se ha impuesto. La prioridad, insistió, sería restaurar la infraestructura de Venezuela para que pueda comenzar a extraer petróleo a su máximo potencial.

El flujo ampliado de ingresos petroleros se utilizaría para compensar a las compañías petroleras estadounidenses y financiar la reconstrucción de Venezuela. Trump no especificó cómo las compañías petroleras estadounidenses podrían lograr esto sin una fuerte protección militar estadounidense.

En cualquier caso, los líderes del hemisferio occidental y de otros lugares no dormirán tranquilos a partir de ahora. Trump se siente cada vez más cómodo con la impresionante potencia de fuego que tiene a su disposición. Las consecuencias de su desprecio por el derecho internacional y el derecho constitucional estadounidense tardarán en manifestarse. También lo hará la naturaleza precisa de cómo planea gobernar Venezuela.

Sea cual sea el resultado, el nuevo orden mundial de Trump es ya una realidad. No tiene reglas obvias, no respeta a los aliados, celebra la jungla y casi siempre gira en torno al dinero. Hay una gran riqueza bajo el suelo venezolano. Trump ahora está comprometido a extraerla.