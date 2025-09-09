Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor

Lachlan toma el control mientras tres hermanos reciben US$ 1.100 millones cada uno para resolver una larga disputa familiar.

Londres / Nueva York

Rupert Murdoch ha resuelto una amarga batalla sucesoria y ha asegurado que su imperio mediático mantendrá su inclinación política conservadora bajo el liderazgo de su hijo mayor, Lachlan, después de comprar las acciones de tres de sus hijos por US$ 3.300 millones.

Cada uno de los tres hermanos Murdoch —James, Elisabeth y Prudence— recibiría US$ 1.100 millones mediante una venta parcial de acciones por parte del fideicomiso familiar, según personas familiarizadas con el asunto. A cambio, renunciarían a sus participaciones en News Corp y Fox.

Los hijos de Murdoch con Wendi Deng, Chloe y Grace, se unirán al fideicomiso con Lachlan Murdoch.

El acuerdo significa que, cuando Rupert Murdoch muera, Lachlan heredará el control de su extenso conglomerado de medios, que incluye Fox News, The Wall Street Journal, New York Post y The Sun en Londres.

La opinión predominante era que James Murdoch, quien se había distanciado de la familia en los últimos años, estaba interesado en hacerse cargo de los medios de comunicación de su padre y posiblemente cambiar su postura política conservadora.

Sin embargo, la decisión finalmente se redujo a una cuestión de dinero por encima de la ideología.

Una misma línea política

El acuerdo asegurará la dirección política de tendencia derechista del grupo de medios Fox y News Corp bajo el mando de Lachlan, quien fue ungido heredero del imperio después de ser designado presidente del grupo en 2023.

Para Rupert, el acuerdo asegura el futuro de un imperio informativo global que ha influido en políticos de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia durante los últimos 40 años, y aspira a seguir haciéndolo mucho después de su muerte. Fox News se ha convertido en el medio de comunicación dominante de la derecha estadounidense.

El acuerdo se financiará mediante la venta parcial de la participación de Murdoch, a través de una operación en bloque gestionada por Morgan Stanley.

Varios inversionistas institucionales, fondos soberanos y grandes family office se habían propuesto adquirir la participación, según fuentes informadas.

Esta medida resolverá la inestabilidad que ha existido desde que se creó el fideicomiso familiar hace casi tres décadas, tras el divorcio de Rupert y Anna Torv, madre de Lachlan, Elisabeth y James.

Cada hijo, junto con Prudence, obtuvieron el mismo derecho a voto tras el fallecimiento de su padre. Grace y Chloe tenían previamente un interés económico, pero no control de voto sobre el fideicomiso.