Netflix cambia su estrategia y lanza una oferta totalmente en efectivo por Warner Bros. Discovery

El grupo de streaming compite con Paramount por valiosos activos de estudio.

Netflix modificó su oferta por el estudio y los negocios de streaming de Warner Bros Discovery a una propuesta totalmente en efectivo mientras busca luchar contra una oferta hostil rival de Paramount.

El martes, WBD anunció que su junta directiva había respaldado unánimemente la oferta revisada, que pagará a sus accionistas US$ 27,75 por acción en efectivo, en lugar de una combinación de efectivo y acciones. Sin embargo, Netflix no aumentó su oferta, que valora la empresa en US$ 82.700 millones, incluyendo la deuda.

El acuerdo revisado simplificaría la estructura de la transacción, brindaría mayor certeza de valor para los accionistas de WBD y aceleraría el camino hacia la votación de los accionistas, dijo Netflix en un comunicado.

La decisión llega mientras Paramount intensifica su oferta rival hostil por Warner Bros Discovery en una batalla de adquisición destinada a remodelar Hollywood y crear un nuevo panorama mediático para la televisión, el cine y las noticias.

Paramount ha amenazado con una batalla de poder, afirmando que nominará a directores de la junta directiva de WBD para que voten en contra del acuerdo con Netflix. También presentó una demanda solicitando la divulgación de información financiera relacionada con el acuerdo, pero perdió su intento de acelerarlo.

Paramount mejoro su propia oferta de US$ 108.400 millones por la totalidad de WBD con el respaldo de una garantía personal de Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuyo hijo David Ellison lidera la oferta como director ejecutivo de Paramount.

Pentwater Capital Management, el séptimo mayor accionista de WBD, amenazó la semana pasada con rechazar el acuerdo con Netflix si Paramount mejoraba su oferta y WBD no lograba volver a comprometerse con la compañía.