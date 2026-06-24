Opinión FT: El auge y la caída de la hegemonía estadounidense
En vísperas de su 250° aniversario, Martín Wolf asegura que Estados Unidos y el orden mundial que creó atraviesan una crisis.
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