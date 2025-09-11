Paramount Skydance prepara una oferta para adquirir Warner Bros Discovery

La compañía controlada por David Ellison evalúa fusionarse con Warner Bros Discovery en un acuerdo que, con respaldo financiero de Larry Ellison, crearía un gigante capaz de desafiar a Netflix y Disney en el mercado global del streaming.

J. Fontanella-Khan , O. Barnes y A. Nicolaou en Nueva York

Paramount Skydance se prepara para ofertar por Warner Bros Discovery con financiamiento respaldado por Larry Ellison de Oracle, según personas familiarizadas con el asunto, en un acuerdo que combinaría a dos de los principales conglomerados mediáticos.

Paramount, agobiada por la deuda, podría financiar la parte en efectivo de la operación recurriendo a los recursos del multimillonario Ellison, dijo una de las fuentes.

La fusión uniría a la compañía detrás del estudio cinematográfico Paramount y CBS News con el propietario de HBO, CNN y Warner Bros. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que aún no se ha presentado una oferta y que esta podría no materializarse.

Skydance, dirigida por David Ellison, hijo del fundador de Oracle, asumió el control de Paramount el mes pasado tras un prolongado proceso de fusión.

El valor de mercado de Paramount Skydance era de US$ 16 mil millones al cierre del miércoles, mientras que el de Warner Bros Discovery alcanzaba US$ 31 mil millones. Las acciones de Paramount subieron 5,9% este jueves, mientras que las de Warner Bros saltaron en 27%.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la posible oferta de Paramount.

Competir contra Disney y Netlfix

Una adquisición ayudaría a ambas compañías a competir contra grupos de entretenimiento más grandes como Netflix y Disney.

Warner Bros tenía 126 millones de suscriptores globales de streaming a finales de junio, mientras que el servicio de streaming de Paramount contaba con 78 millones.

En comparación, Netflix tenía más de 300 millones de suscriptores a fines de 2024, cuando la compañía dejó de reportar sus cifras.

En este contexto, David Ellison, de 42 años, busca revitalizar la debilitada Paramount tras años de dificultades bajo su antigua propiedad.

Pasó más de un año persiguiendo al legendario estudio detrás de películas como El Padrino en un proceso marcado por batallas legales, turbulencias ejecutivas y controversias políticas.

La adquisición de US$ 8 mil millones fue objeto de escrutinio después de que Ellison hiciera concesiones en materia de supervisión editorial y políticas de diversidad para obtener la aprobación regulatoria de la administración de Donald Trump.

El intento de comprar Warner Bros refleja la ambición más amplia de Ellison de consolidar su lugar entre los grandes actores de poder de Hollywood.

El analista de Forrester, Mike Proulx, señaló que una fusión “redefiniría el panorama del streaming a través de una mayor consolidación”.

“Lo que está claro es que, a medida que el mercado del streaming madura, se parece cada vez más a la industria televisiva (original), hasta los tiempos en que solo existían unas pocas grandes cadenas y estudios”, dijo.

Paramount y Warner Bros no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.