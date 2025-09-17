Qué debería hacer la Reserva Federal de Estados Unidos

El mercado espera casi unánimemente un recorte de 25 puntos básicos y proyecta cuatro o cinco reducciones adicionales de un cuarto de punto en los próximos doce meses.

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) anuncia este miércoles su decisión sobre los tipos de interés.

El consenso es lo suficientemente sólido como para que un cuarto de punto porcentual más o menos, o una señal clara de que la Fed no está firmemente en el camino de aplicar recortes secuenciales, mueva los mercados.

Una diferencia de 25 puntos porcentuales en los tipos de interés a un día no tiene un impacto directo significativo en la economía. Pero con la Fed atrapada entre sus dos mandatos —el mercado laboral se está debilitando y la inflación se mantiene por encima del objetivo— lo importante es lo que revele el comité sobre qué extremo del mandato priorizará y cómo reaccionará ante nuevos datos.

Creemos que el amplio consenso en torno a una serie ordenada de recortes de tasas de un cuarto de punto porcentual oculta un amplio abanico de posibilidades: podría ser la proyección mediana correcta, pero sería un error ignorar la amplia gama de resultados para ambos bandos.

Con esto en mente, presentamos los argumentos a favor de un único recorte que se prevé anunciar mañana; a favor de un recorte más drástico; y a favor de una política monetaria restrictiva sin recortes. Después, diremos quién cree que tiene razón.

Argumento a favor de un recorte de 25 puntos básicos (consenso):

Con las revisiones anuales de los datos de empleo ya disponibles, sabemos que el mercado laboral ha creado muchos menos puestos de trabajo nuevos en los últimos 12 meses que en el año o los dos años anteriores.

Esta tendencia se confirma por una desaceleración gradual de los indicadores de la demanda final (como las ventas finales reales a compradores privados nacionales). Parte de la desaceleración del empleo se debe a una menor oferta laboral, derivada del envejecimiento de la población autóctona y de las medidas drásticas contra la inmigración.

Aun así, Rick Rieder, de BlackRock, escribe:

"La velocidad de la mano de obra y/o su movilidad es actualmente extremadamente baja. Creemos que el alto nivel de la tasa hipotecaria también ha ralentizado la movilidad laboral, y por todas estas razones, la Fed estará justificada en recortar los tipos de interés oficiales, y no nos sorprendería que decidiera actuar con mayor contundencia a partir de ahora".

Ante esto, "es mejor adelantarse [al mercado laboral], ya que, históricamente, una vez que el desempleo empieza a subir, sigue subiendo", como explicó Seema Shah, de Principal Asset Management, a Unhedged (newsletter de mercados de Financial Times).

Si bien la inflación se mantiene estable o al alza, la mayor parte del impulso alcista proviene de la inflación de bienes, ya que las empresas absorben un impacto puntual de los aranceles. Y recuerden, dado que el mercado ha descontado una serie de recortes, no hacerlos no es una medida neutral: es un endurecimiento de las condiciones financieras.

El argumento a favor de un recorte drástico de 50 puntos básicos (con tono moderado):

Todas las razones para un recorte de 25 puntos son válidas y, además, los datos de las industrias más sensibles a los tipos y los indicadores de confianza están decayendo drásticamente.

El componente de empleo del índice de compras del sector manufacturero está en profunda contracción, y los permisos de construcción de nuevas viviendas se encuentran en su nivel más bajo en cuatro años. El componente de expectativas de empleo de la encuesta de consumidores de Michigan se encuentra en niveles recesivos.

"La Reserva Federal debería preocuparse más por las circunstancias económicas del mercado laboral que por la inflación", declaró Kevin Philip, de Bel Air Investment Advisors, a Unhedged. "No creo que la Reserva Federal ignore las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito, que alcanzaron un máximo histórico el mes pasado, ni las altas tasas hipotecarias para viviendas y locales comerciales". Que la inflación se mantenga ligeramente elevada, en torno al 3%, pero bajo control de la Reserva Federal, no sería terrible. "Hay dos maneras de gestionar la deuda: pagarla o inflarla", afirmó.

El argumento para no recortar todavía (línea dura):

La inflación es un riesgo mucho más grave de lo que creen los moderados, e incluso el consenso. No se pierdan en los miles de posibles ajustes de los datos. En todos los indicadores generales, la inflación de bienes está aumentando y la inflación de servicios se mantiene por encima del objetivo.

Adam Posen, del Instituto Peterson, señaló a Unhedged que la transmisión de aranceles a los precios parece estar repuntando en lugar de disminuir. Al mismo tiempo, afirma, el mercado laboral está más restringido de lo que se cree.

La tasa de participación laboral en edad productiva se encuentra cerca de su máximo histórico (84%). El crecimiento salarial es sólido (superior al 4% anual, nivel suficiente para impulsar la inflación del sector servicios). El número de empleos que alcanzan el umbral de rentabilidad ha disminuido con la inmigración neta.

Un punto adicional: Matt Klein señala en The Overshoot (como ya ha señalado Unhedged ) que los balances de los hogares son extremadamente sólidos, lo que hace peligroso un mayor estímulo. "Los hogares estadounidenses disponen de un enorme potencial financiero sin explotar", escribe Klein. "Cualquier intento de abrir significativamente el grifo corre el riesgo de desatar una avalancha masiva de gasto de consumo adicional, gran parte del cual probablemente se traduciría en precios más altos en lugar de una mayor producción".

Finalmente, las condiciones financieras son generalmente laxas. Los precios de las acciones son altos. Hay una liquidez a raudales. Los diferenciales de crédito (y los diferenciales de diferenciales) son muy ajustados. El crédito bancario crece a buen ritmo y el mercado de las OPV está abierto de nuevo. Hay dinero ilimitado disponible para que las grandes tecnológicas inviertan en IA. ¿Es este un mercado al que queremos echar gasolina?

Opinión de Unhedged:

Estamos con los halcones. El resurgimiento de la inflación es el riesgo más preocupante en este momento, y no solo en el sentido de que la inflación erosiona el poder adquisitivo y debilita la confianza. Creemos que otro brote de inflación podría provocar un desplome del mercado.

Las valoraciones de los activos de riesgo son volátiles y la situación fiscal de EEUU es precaria. Unas expectativas de inflación descontroladas podrían provocar una espiral de tasas de interés a largo plazo que haría inmanejable la carga de la deuda estadounidense y desplomaría los mercados de riesgo.

Un recorte de 25 puntos básicos mañana está bien, pero la Fed debe ser muy cuidadosa al indicar que los recortes adicionales dependen de los datos. Esto es aún más cierto dados los ataques increíblemente imprudentes del Gobierno a la independencia de la Fed, que han puesto en duda la credibilidad del banco central.