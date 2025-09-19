Trump afirma que se reunirá con Xi Jinping en Corea del Sur y celebra el acuerdo con TikTok

El mandatario estadounidense informó que su homólogo chino aprobó la venta de las operaciones estadounidenses de la aplicación de video.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur el próximo mes y viajará a China para una cumbre a principios del próximo año, en el primer acuerdo de reunión de los mandatarios desde 2019.

En una publicación en Truth Social después de una llamada entre los presidentes el viernes, Trump agregó que él y Xi habían aprobado un acuerdo para que las operaciones estadounidenses de la aplicación de video china TikTok se vendan a inversionistas estadounidenses.

"También acordé con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que iría a China a principios del próximo año", escribió Trump, y agregó que Xi también visitaría EEUU en "un momento apropiado".

El mandatario dijo que la llamada, que fue apenas la segunda entre los líderes desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, fue "muy productiva".

La agencia de noticias china Xinhua dijo que la llamada fue "positiva", pero no confirmó que los líderes hubieran llegado a un acuerdo sobre TikTok, refiriéndose a "consultas entre los dos equipos para resolver adecuadamente el problema de TikTok".

Trump señaló que también habían avanzado en cuestiones que abarcaban desde el comercio y el fentanilo hasta la necesidad de poner fin a la guerra en Ucrania.

Financial Times informó la semana pasada que China había emitido una invitación formal para que Trump se reuniera con Xi en Beijing, pero la Casa Blanca no había respondido ya que las dos partes seguían estando muy distanciadas en las conversaciones para resolver su guerra comercial y abordar el flujo de ingredientes de fentanilo desde China.

Una persona familiarizada con las conversaciones entre ambas potencias dijo que los funcionarios estadounidenses habían estado instando a Trump a reunirse con Xi en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se realizará el 31 de octubre en Corea del Sur en lugar de visitar Beijing este año.

La última vez que los dos líderes se encontraron fue en una reunión del G20 en Japón en 2019.

El comentario de Trump sobre TikTok se produce cuatro días después de que funcionarios estadounidenses y chinos mantuvieran conversaciones en Madrid que, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, produjeron un acuerdo "marco" sobre TikTok que Trump y Xi discutirían en su llamada.

TikTok se enfrentó a una prohibición a nivel nacional en EEUU después de que el Congreso aprobara el año pasado una legislación que requería que su propietario chino ByteDance se deshiciera de sus operaciones estadounidenses debido a preocupaciones de seguridad nacional.

"Me gusta TikTok", dijo Trump en una conferencia de prensa el jueves. "Me ayudó a ser electo", añadió.