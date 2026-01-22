Trump demanda a JPMorgan y a su CEO, Jamie Dimon, por US$ 5 mil millones por acusaciones de desbancarización

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, y busca al menos US$ 5 mil millones en daños y perjuicios, tras alegar que el mayor banco de Estados Unidos cerró injustamente su cuenta por razones políticas.

El mandatario introdujo la acción este jueves ante un tribunal estatal del condado Miami-Dade , acusando al prestamista de infringir las normas de Florida sobre prácticas comerciales engañosas .