Trump demanda a JPMorgan y a su CEO, Jamie Dimon, por US$ 5 mil millones por acusaciones de desbancarización

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, y busca al menos US$ 5 mil millones en daños y perjuicios, tras alegar que el mayor banco de Estados Unidos cerró injustamente su cuenta por razones políticas.
El mandatario introdujo la acción este jueves ante un tribunal estatal del condado Miami-Dade, acusando al prestamista de infringir las normas de Florida sobre prácticas comerciales engañosas.
JPMorgan respondió: “Si bien lamentamos que el Presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito. Respetamos el derecho del mandatario a demandarnos y nuestro derecho a defendernos, para eso están los tribunales”.
TE PUEDE INTERESAR
El banco añadió que no cierra cuentas por motivos políticos o religiosos ni porque “creen un riesgo legal o regulatorio para la compañía”, y que a menudo lo hace por reglas y expectativas regulatorias.
Trump ha criticado a los bancos estadounidenses por su reticencia a ofrecerle servicios bancarios tras su salida de la Casa Blanca en 2021. JPMorgan reveló en noviembre del año pasado que el Gobierno estaba investigando si proporcionó un acceso bancario justo a sus clientes.
JPMorgan dijo: “Hemos estado pidiendo tanto a esta administración como a administraciones anteriores que cambien las reglas y regulaciones que nos ponen en esta posición, y apoyamos los esfuerzos de la administración para evitar la instrumentalización del sector bancario”.