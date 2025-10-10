La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Nobel noruego explicó que la entrega del premio a Machado se debe a "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz.

El comité eligió centrarse en Venezuela en este momento, en un año dominado por las repetidas declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que merece el Premio Nobel de la Paz.

Antes del anuncio, los expertos en el premio habían dicho que Trump no lo ganaría, ante la percepción de que está desmantelando el orden mundial internacional que el comité del Nobel valora.

El Premio Nobel de la Paz, dotado con 11 millones de coronas suecas, unos 1,2 millones de dólares, se entregará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, fundador de los galardones en su testamento de 1895.