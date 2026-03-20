CBS News recorta el 6% de su plantilla y pone fin a su servicio de radio en medio de cambios de la industria
“Nuevas audiencias están creciendo en nuevos espacios, y seguimos avanzando con planes ambiciosos para expandirnos e invertir para poder estar ahí para ellas”, escribieron los directivos de la firma para explicar la decisión.
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CBS News, de Paramount Skydance, recortó este viernes 6% de su fuerza laboral en medio de sus esfuerzos por adaptarse a los cambios en la industria de las noticias.
La editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, y el presidente Tom Cibrowski señalaron que los empleados afectados serían informados antes de que terminara la jornada, según un memorando interno revisado por Bloomberg.
“Nuevas audiencias están creciendo en nuevos espacios, y seguimos avanzando con planes ambiciosos para expandirnos e invertir para poder estar ahí para ellas”, escribieron. “Eso significa que algunas partes de nuestra sala de redacción deben reducirse para dar espacio a las cosas que necesitamos construir para seguir siendo competitivos”.
El New York Post informó que los recortes podrían afectar a cerca de 60 trabajadores.
Además, la empresa pondrá fin a su servicio de radio y eliminará todos los cargos del equipo de CBS News Radio antes del 22 de mayo, según otro memorando de Weiss y Cibrowski.
“Un cambio en las estrategias de programación de las estaciones de radio, junto con una desafiante realidad económica, ha hecho imposible continuar con el servicio”, escribieron. “Estamos compartiendo este anuncio ahora para cumplir con nuestros compromisos con socios y afiliados de radio, que requieren aviso previo del cierre del servicio”.
Weiss asumió el control de CBS News en octubre, después de que Paramount adquiriera su startup de medios, The Free Press. Desde entonces, ha impulsado múltiples cambios en la cadena, incluido el nombramiento de un nuevo conductor para el noticiero nocturno. Recientemente, tomó una decisión controvertida al retrasar un segmento de 60 Minutes sobre la deportación de migrantes a una prisión extranjera, pese a que ya se habían emitido promociones del episodio. Finalmente, CBS News transmitió el reportaje con pocos cambios.
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