Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

Dell cae en la bolsa de Nueva York tras reportar márgenes de ganancia más ajustados en servidores de IA

La compañía proyecta envíos de servidores por US$ 15 mil millones en su año fiscal 2026, un salto de 50%. Sin embargo, los altos costos de los chips de Nvidia presionan sus márgenes y mantienen en alerta a los inversionistas.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 28 de agosto de 2025 a las 18:20 hrs.

tecnología IA resultado de empresas
<p>Dell cae en la bolsa de Nueva York tras reportar márgenes de ganancia más ajustados en servidores de IA</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Cruzados reduce drásticamente sus pérdidas gracias al aumento en las ventas de abonos, publicidad y auspicios
2
Empresas

Cinco isapres elevarán los precios base de sus planes hasta en un 3,7% a partir de septiembre
3
Mercados

Fintech demanda por US$ 17,8 millones a extrabajadores de la firma por competencia desleal
4
Mercados

Gigante estadounidense Carlyle inicia proceso de venta de su participación en matriz de Doggis y Juan Maestro
5
Empresas

Ascenty inaugura su tercer data center en el país y anuncia nuevas inversiones por US$ 1.000 millones
6
Empresas

Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
7
Mercados

En septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones con alza de la PGU a $ 250 mil
8
Empresas

Starlink de Elon Musk levantará seis estaciones terrenas en Chile para conectar sus satélites
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete