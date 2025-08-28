Dell cae en la bolsa de Nueva York tras reportar márgenes de ganancia más ajustados en servidores de IA

La compañía proyecta envíos de servidores por US$ 15 mil millones en su año fiscal 2026, un salto de 50%. Sin embargo, los altos costos de los chips de Nvidia presionan sus márgenes y mantienen en alerta a los inversionistas.

Las acciones de Dell cayeron en las operaciones extendidas después de que la compañía registrara menos ventas de servidores de Inteligencia Artificial (IA) que en los tres meses anteriores e informara márgenes de ganancia en este negocio que no alcanzaron las estimaciones de los analistas.

La necesidad de capacidad computacional para ejecutar herramientas de IA ha provocado un auge de ventas para fabricantes de servidores de alta potencia como Dell, Super Micro Computer y Hewlett Packard Enterprise. Sin embargo, los inversores han estado preocupados por la rentabilidad de los servidores de IA, que dependen de procesadores costosos de empresas como Nvidia y Advanced Micro Devices.

Dell registró pedidos de servidores de IA por valor de US$ 5.600 millones en el segundo trimestre fiscal, que finalizó el 1 de agosto, una reducción con respecto a los US$ 2.100 millones del período anterior. Envió servidores por valor de US$ 84.200 millones y cerró el trimestre con una cartera de pedidos de US$ 11.700 millones.

El margen operativo de la unidad de infraestructura de Dell, que incluye las ventas de servidores y redes, fue de 8,8% durante el período, según informó la compañía este jueves en un comunicado. Los analistas, en promedio, anticipaban un margen de 10,3%. El margen bruto ajustado general de Dell fue de 18,7%, una disminución con respecto al año anterior, y se situó por debajo de las estimaciones de los analistas de 19,6%.

Aún así, la compañía con sede en Texas mejoró su perspectiva anual y registró ventas y ganancias trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas.

“Hemos enviado US$ 10 mil millones en soluciones de IA en la primera mitad del año fiscal 26, superando todos los envíos del año fiscal 25”, dijo el director de operaciones, Jeff Clarke, en el comunicado.

Clarke dijo que la compañía ahora espera enviar servidores por valor de US$ 20 mil millones para el final del año fiscal.

Aumento en las ventas

Las ganancias, excluyendo algunos conceptos, rondarán los US$ 9,55 por acción en el ejercicio fiscal que finaliza en enero, lo que supone un aumento con respecto a la previsión de mayo. La compañía elevó su proyección de ventas anuales a unos US$ 107 mil millones desde los US$ 103 mil millones anteriores. Los analistas, en promedio, proyectaron una ganancia de US$ 9,43 por acción sobre unos ingresos de US$ 105.200 millones.

Las acciones cayeron aproximadamente 4% en la sesión extrabursátil tras cerrar a US$ 134,05 en Nueva York. La acción subió 16% este año.

En el trimestre, Dell informó que las ventas aumentaron 19%, alcanzando los US$ 29.800 millones, en comparación con la estimación promedio de US$ 29.200 millones. Las ganancias, excluyendo algunos artículos, fueron de US$ 2,32 por acción. Los analistas, en promedio, proyectaron US$ 2,30.

Los ingresos generados por el grupo de infraestructura de la compañía aumentaron 44%, impulsados ​​por un incremento de 69% en servidores y redes. Sin embargo, las ventas del grupo de clientes, compuesto por computadoras corporativas y de consumo, aumentaron solo un 1%, hasta los US$ 12.500 millones, por debajo de la estimación promedio de US$ 12.800 millones.

Su rival, HP Inc., reportó el miércoles cifras más favorables para PC,, con un aumento de 6% en sus ventas. En general, las acciones de HP han tenido un peor desempeño que las de Dell, con una caída del 13% este año.