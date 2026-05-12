Google está en conversaciones con SpaceX para lanzar centros de datos espaciales

La tecnológica también está explorando alternativas con otros proveedores de lanzamiento para llevar su infraestructura al espacio.

Según informó el Wall Street Journal este martes, Google, de Alphabet, está en conversaciones con SpaceX, la empresa de Elon Musk, para lanzar los centros de datos orbitales de la compañía de búsqueda.

Según el periódico, que cita a personas familiarizadas con el asunto, Google también está explorando acuerdos con otros proveedores de lanzamiento.

Los representantes de SpaceX y Google no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.