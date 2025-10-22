Las acciones de Netflix registran su mayor caída desde marzo luego que disputa fiscal en Brasil golpeara sus resultados

Las acciones del gigante del streaming cayeron más de 9% tras revelar un gasto de US$ 619 millones para resolver un conflicto tributario con las autoridades brasileñas que redujo sus ganancias trimestrales.

Las acciones de Netflix sufrieron su mayor caída en más de siete meses después de que la compañía de entretenimiento más valiosa del mundo dijera que una disputa fiscal con Brasil redujo las ganancias del tercer trimestre.

Los ingresos operativos ascendieron a US$ 3.240 millones en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, según un comunicado publicado el martes, unos US$ 400 millones por debajo de su propio pronóstico y de las estimaciones de los analistas. Las perspectivas de la compañía para el trimestre actual coinciden en gran medida con las proyecciones de Wall Street.

Netflix tuvo que pagar alrededor de US$ 619 millones para resolver una disputa fiscal con las autoridades brasileñas que se remonta a 2022. La compañía había identificado el riesgo potencial en presentaciones anteriores, pero no en su pronóstico de ganancias, y afirmó que habría superado las previsiones de no ser por el caso.

"No esperamos que este asunto tenga un impacto material en los resultados futuros", dijo la compañía.

Las acciones de Netflix cayeron hasta 9,1%, a US$ 1.128,70 este miércoles, su mayor retroceso desde marzo. La acción alcanzó un máximo histórico de US$ 1.341,15 el 30 de junio, el último día del trimestre anterior, y ha seguido declinando en los últimos meses.

La disputa golpeó lo que muchos inversores pensaron sería un gran trimestre para el líder del streaming con sede en California.

Netflix se benefició de una sólida programación que incluyó su película más popular de todos los tiempos, KPop Demon Hunters, la segunda temporada de la exitosa serie Wednesday y la secuela de la comedia Happy Gilmore . También transmitió un popular combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

A los inversores les preocupa que los clientes de Netflix no aumenten el tiempo que pasan en el servicio y el peligro potencial de los vídeos creados por inteligencia artificial. La gran mayoría del crecimiento del streaming se ha dirigido a servicios gratuitos como YouTube, Roku y Tubi.

Los planes de Netlfix

Netflix intentó abordar estas preocupaciones en su carta a los accionistas, destacando una participación récord de suscriptores en el último trimestre. La compañía tiene una programación aún más sólida para los últimos tres meses del año, que incluye la última temporada de Stranger Things , la secuela de la película de misterio Knives Out y las nuevas películas de Guillermo del Toro y Kathryn Bigelow.

A pesar de esta variedad de programación, Netflix generó US$ 2.660 millones en flujo de caja libre en el tercer trimestre, superando las estimaciones de Wall Street, y aumentó su pronóstico para el año a alrededor de US$ 9 mil millones.

La compañía utilizará parte de ese dinero para recomprar acciones e invertir en programación. Sin embargo, también planteó la posibilidad de fusiones y adquisiciones. Netflix ha expresado interés en comprar algunos de los activos de Warner Bros. Discovery Inc., según informó Bloomberg.

Netflix no necesita ningún acuerdo para alcanzar sus objetivos, declaró el martes el codirector ejecutivo Ted Sarandos en una conferencia telefónica con analistas. Sin embargo, la compañía analiza todas las oportunidades y está interesada en la propiedad intelectual que hace que su servicio sea más atractivo para los clientes. La gerencia no tiene interés en comprar cadenas de televisión por cable y se centra principalmente en invertir sus ingresos adicionales en otras iniciativas.

“Creemos que podemos y seremos selectivos”, dijo Sarandos.

En el tercer trimestre, las ventas de Netflix aumentaron 17%, alcanzando los US$ 11.500 millones, coincidiendo con las estimaciones de Wall Street. Debido al gasto fiscal brasileño, las ganancias se situaron en US$ 5,87 por acción, por debajo de las estimaciones de los analistas de US$ 6,94. Para el cuarto trimestre, Netflix prevé obtener ganancias de US$ 5,45 por acción sobre unas ventas de US$ 12 mil millones. Esto se compara con las estimaciones de Wall Street de US$ 11.900 millones y un beneficio por acción de US$ 5,42.