Unilever dice que negocia la venta de su división de alimentos a McCormick
La operación que podría alcanzar los US$ 33 mil millones y redefinir al grupo como un gigante del cuidado personal y del hogar.
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