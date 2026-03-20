Unilever dice que negocia la venta de su división de alimentos a McCormick

Unilever está en conversaciones para vender su negocio de alimentos a McCormick & Co., en lo que sería la mayor reestructuración del dueño de Hellmann’s desde su fundación hace casi un siglo.

La compañía anglo-holandesa de bienes de consumo dijo este viernes que había recibido una oferta de la fabricante de especias y condimentos con sede en Maryland, aunque advirtió que no hay certeza de que se concrete un acuerdo. El negocio de alimentos tendría un valor patrimonial potencial de hasta 29 mil millones de euros (US$ 33 mil millones), según Bloomberg Intelligence.

Cualquier venta marcaría la mayor transacción en la historia de McCormick, cuya capitalización bursátil de US$ 14.500 millones es apenas una fracción del valor de Unilever, de US$ 135.000 millones. Aún no se han entregado detalles sobre el financiamiento, aunque probablemente la operación se estructure como un llamado Reverse Morris Trust, un tipo de fusión diseñada para ser libre de impuestos, según una persona familiarizada con el asunto.

Una venta de la unidad de alimentos de Unilever marcaría el fin de la competencia de la empresa con gigantes del rubro alimentario como Kraft Heinz, Nestlé y PepsiCo. También transformaría a la multinacional en una gran compañía de productos para el hogar y cuidado personal, a la altura de L’Oréal, Beiersdorf y Estée Lauder.

Bloomberg informó esta semana que Unilever está en las primeras etapas de evaluación de una separación total o parcial de su negocio de alimentos. Según la fuente cercana al tema, ambas compañías están trabajando para cerrar un acuerdo antes de fin de mes. La persona pidió no ser identificada porque la información es privada.

Las acciones de Unilever subieron hasta 1,9% antes de moderar levemente ese avance. Sin embargo, el papel acumula una caída cercana a 6% en los últimos 12 meses hasta el cierre del jueves.